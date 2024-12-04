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Клубы Саудовской Аравии хотят подписать главного конкурента Лунина в Реале
У вратаря остается несколько лет по контракту
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы Саудовской Аравии готовы вложить немалые деньги ради подписания голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа в 2025 году. В Аравии продолжают верить в возможность создания конкурентоспособного чемпионата.
Как сообщает испанское издание Marca, 32-летний Куртуа доволен в Мадриде и не хочет покидать "Реал". Карло Анчелотти считает его ключевым игроком команды. Известно, что руководство "сливочных" хочет продлить контракт бельгийского вратаря, который истекает летом 2026 года. На данный момент переговоры еще не начались.
Опытный голкипер вместе со своим агентом готовы начать процесс переговоров с мадридским клубом. Они очень четко настроены на долгосрочное будущее в "Реале".
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В этом сезоне Тибо Куртуа сыграл 15 матчей за "Реал", в которых ему удалось сохранить свои ворота сухими в 6 играх. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
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