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Флик после победы над Мальоркой: Я сказал, что рад, что этот "говн*ный" ноябрь закончился

Испания

Каталонцы в прошлом месяце имели проблемы с результатами

Флик после победы над Мальоркой: Я сказал, что рад, что этот "говн*ный" ноябрь закончился

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu

Новина українською

Вчера "Барселона" на выезде разгромила "Мальорку" со счетом 5:1. Благодаря этому результату каталонцы прервали безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая состояла из трех матчей. После матча тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик отметил, что его команде было важно реализовать свои возможности, поскольку в предыдущих матчах они имели с этим определенные проблемы.

"Для нас очень важно забивать. [Против "Лас-Пальмаса"] мы создали много моментов, но упустили их, и на этот раз я счастлив, что забил пять голов. В понедельник я уже говорил, что я счастлив, потому что этот "говн*ный" ноябрь закончился и начинается декабрь. В первом тайме у нас были моменты, и я рад, что увидев Феррана на позиции центрального нападающего, он смог сделать счет 0:1, важно, что он забил. Ламин делает разницу, пробивая пенальти и создавая голевые моменты, но нам нужен как Ламин, так и топ-игроки, такие как Педри, Кубарси, Френки, Рафинья...", - цитирует Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Барселона" сыграет 7 декабря на выезде против "Бетиса".

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
04.12.2024 в 13:49
Флик, не гони гусей, не разочаровывай. Ноябрь месяц ему виноват...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
04.12.2024 в 13:49
Флик, не гони гусей, не разочаровывай. Ноябрь месяц ему виноват...
Ответить
0
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