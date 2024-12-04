Флик после победы над Мальоркой: Я сказал, что рад, что этот "говн*ный" ноябрь закончился

Вчера "Барселона" на выезде разгромила "Мальорку" со счетом 5:1. Благодаря этому результату каталонцы прервали безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая состояла из трех матчей. После матча тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик отметил, что его команде было важно реализовать свои возможности, поскольку в предыдущих матчах они имели с этим определенные проблемы.

"Для нас очень важно забивать. [Против "Лас-Пальмаса"] мы создали много моментов, но упустили их, и на этот раз я счастлив, что забил пять голов. В понедельник я уже говорил, что я счастлив, потому что этот "говн*ный" ноябрь закончился и начинается декабрь. В первом тайме у нас были моменты, и я рад, что увидев Феррана на позиции центрального нападающего, он смог сделать счет 0:1, важно, что он забил. Ламин делает разницу, пробивая пенальти и создавая голевые моменты, но нам нужен как Ламин, так и топ-игроки, такие как Педри, Кубарси, Френки, Рафинья...", - цитирует Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Барселона" сыграет 7 декабря на выезде против "Бетиса".