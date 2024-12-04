Атлетик - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Сложный выезд для "Реала". Команда Карло Анчелотти, которая идет аж 24-й в ЛЧ, но исправно громит слабаков в Ла Лиге, приедет к сопернику, который не проигрывает уже 9 матчей кряду.

"Атлетик" не гранд, но и слабаком его не назвать. У Бильбао есть топ-игрок в лице Нико Уильямса, а у него солидная группа поддержки. Между тем сам Мадрид будет без Винисиуса. Нас ждет если не сенсация, то просто интересное шоу.

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Примера. 19-й тур

4 декабря. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1