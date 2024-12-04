Ветеран Атлетико поделился своими мыслями о дальнейшем пребывании в Мадриде

Ян Облак уже десять лет выступает за мадридский "Атлетико". Голкипер с "матрасниками" выиграл несколько титулов и довольно часто его связывали с другими клубами, однако словенец до сих пор остается в Испании. В интервью Mundo Deportivo 31-летний игрок рассказал о своем дальнейшем будущем в клубе.

"Я очень горжусь тем, что представляю замечательную команду. За эти десять лет я пережил много прекрасных моментов. Я не очень много думаю о прошлом, потому что у меня еще есть несколько хороших лет на самом высоком уровне. Я смотрю вперед. Я всегда говорил, что пока я здесь, я буду отдавать этому клубу все, что в моих силах, чтобы попытаться выиграть как можно больше. Каждое лето много разговоров, но в конце концов в футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я начинаю каждый сезон с желанием выложиться на полную. Я хочу выложиться на полную и не думаю о будущем. Так было на протяжении десяти лет, и я собираюсь продолжать в том же духе. Как я уже сказал, пока я здесь, я собираюсь отдать все, чтобы помочь клубу и попытаться выиграть титулы, которых я никогда не выигрывал", - заявил словенец.

Отметим, что Ян Облак в составе "Атлетико" побеждал в чемпионате Испании, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и дважды в Суперкубке Испании.