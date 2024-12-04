Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ветеран Атлетико поделился своими мыслями о дальнейшем пребывании в Мадриде
Сейчас футболист сосредоточен выступать за матрасников
Фото: twitter.com/Atleti
Ян Облак уже десять лет выступает за мадридский "Атлетико". Голкипер с "матрасниками" выиграл несколько титулов и довольно часто его связывали с другими клубами, однако словенец до сих пор остается в Испании. В интервью Mundo Deportivo 31-летний игрок рассказал о своем дальнейшем будущем в клубе.
"Я очень горжусь тем, что представляю замечательную команду. За эти десять лет я пережил много прекрасных моментов. Я не очень много думаю о прошлом, потому что у меня еще есть несколько хороших лет на самом высоком уровне. Я смотрю вперед. Я всегда говорил, что пока я здесь, я буду отдавать этому клубу все, что в моих силах, чтобы попытаться выиграть как можно больше. Каждое лето много разговоров, но в конце концов в футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я начинаю каждый сезон с желанием выложиться на полную. Я хочу выложиться на полную и не думаю о будущем. Так было на протяжении десяти лет, и я собираюсь продолжать в том же духе. Как я уже сказал, пока я здесь, я собираюсь отдать все, чтобы помочь клубу и попытаться выиграть титулы, которых я никогда не выигрывал", - заявил словенец.
Отметим, что Ян Облак в составе "Атлетико" побеждал в чемпионате Испании, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и дважды в Суперкубке Испании.
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Среди них и США. Названы страны, которые против вступления Украины в НАТО
- Соперники для сборной Украины U-21 на Евро-2025, победы Барселоны и Байера, травма Цыганкова. Главные новости за 3 декабря
- Опередил Ямаля, Мбаппе и Винисиуса: Цыганков возглавил статистический рейтинг Ла Лиги
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- СМИ: Украинский гимнаст и серебряный призер Олимпиады-2024 может сменить гражданство