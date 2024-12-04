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Не все потеряно. Реал может вернуться к варианту с возвращением легендарного центрбека
Санта-Барбара какая-то
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный защитник Серхио Рамос может вновь стать игроком мадридского "Реала".
Ранее сообщалось, что категорически против трансфера выступает Флорентино Перес, но согласно информации источников El Gol Digital, президент "сливочных" постепенно меняет свою точку зрения относительно этого вопроса.
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Главными побуждающими факторами для осуществления сделки являются тяжелые травмы двух центрбеков "королевского" клуба - Эдера Милитао и Давида Алабы.
Напомним, Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 годы, отличившись за это время 101 голом и 40 ассистами в 671 матче. После ухода из "Севильи" этим летом Серхио находится в статусе свободного агента.
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