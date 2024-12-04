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После трех недель отсутствия, записал на свой счет ассист. Ламин Ямаль прокомментировал победу над Мальоркой и свое возвращение на поле

Испания

Каталонцам его очень не хватало

После трех недель отсутствия, записал на свой счет ассист. Ламин Ямаль прокомментировал победу над Мальоркой и свое возвращение на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Барселона" на выезде уверенно переиграла "Мальорку" (5:1). В этом поединке также сыграл Ламин Ямаль, который отметился ассистом в этой встрече. Испанский нападающий вернулся на поле после травмы, из-за которой он отсутствовал около месяца на поле. После игры футболист поделился своими впечатлениями от победы над соперником.

"В первом тайме мы играли лучше, но нам нужно было реализовывать моменты, которые у нас были. Мы вышли с этой идеей, и это сработало достаточно хорошо. Это очень важная победа для команды, нам нужно было вернуться на победный путь. В Лиге чемпионов у нас все шло очень хорошо, но в чемпионате мы теряли очень бессмысленные очки. Для всех очень важно побеждать, а голы для тех, кто играет меньше, также придают им много уверенности. С голеностопом все в порядке и я готов сыграть столько игр, сколько мне нужно", - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 18 поединков, где отметился 6 голами и 10 ассистами.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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