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Валенсия договорилась об аренде игрока Спортинга с правом выкупа

Испания
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Окончательное решение должен принять новый тренер португальцев

Валенсия договорилась об аренде игрока Спортинга с правом выкупа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Валенсия" имеет немало проблем в защите, из-за чего "летучие мыши" находятся в зоне вылета в Ла Лиге. Испанский клуб нашел возможность усилить оборону игроком "Спортинга".

По информации Relevo, "Валенсия" договорилась с португальцами об аренде Ивана Фреснеды. 20-летний игрок, который может сыграть на нескольких позициях в защите, также дал согласие на свой переход, однако окончательное решение по трансферу остается за Жоау Перейрой. Тренер недавно возглавил "Спортинг" и попросил небольшую отсрочку для принятия решения. Соглашение между тремя сторонами предусматривает шестимесячную аренду, "Валенсия" хочет включить опцию выкупа, а "Спортинг" не отказывается, если не потеряет деньги на игроке. Это означает, что вышеупомянутая опция выкупа будет составлять около 7,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Иван Фреснеда сыграл 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Спортинг (Лиссабон) Валенсия (Испания) Иван Фреснеда
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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