Хесе Родригес: Анчелотти имел смелость посадить на скамейку запасных Гарета Бэйла и поставить меня

Хесе Родригес три года провел в основном составе "Реала", после чего перешел в 2016 году в "ПСЖ". За время своего пребывания в футболке "сливочных", вингеру удалось выиграть несколько трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов. Экс-игрок "Реала" говорит, что Карло Анчелотти имел смелость посадить на скамейку запасных дорогостоящего Гарета Бэйла, благодаря чему испанец получил свой шанс заиграть в основе команды.

"До травмы у меня было ощущение, что "я буду играть, а он не будет". Я играл, а Бэйл не играл. Он стоил 120 миллионов евро, а я пришел бесплатно. Он говорил очень мало и на английском. Анчелотти имел смелость посадить его на скамейку запасных и выпустить меня. Другой тренер, возможно, не сделал бы этого. Флорентино [Пересу] очень нравилось, что доморощенные игроки решали для него игры, потому что в итоге он говорил: "Я поставил на них".

Когда Гарет Бэйл пришел, он сказал, что хочет играть слева. Криштиану [Роналду] узнал об этом, а затем Анчелотти и Флорентино сказали ему: "Ты - справа". А я хохотал от смеха. Но ссор между нами не было. Были недовольные лица, но что ты мне скажешь, если не можешь говорить. В Мадриде все были очень профессиональны", - цитирует слова Хесе Родригеса Marca.