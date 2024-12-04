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Форвард одного из топ-клубов АПЛ стал трансферной целью Барселоны

Испания

Нападающий уже имеет опыт игры в Ла Лиге

Форвард одного из топ-клубов АПЛ стал трансферной целью Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" следит за форвардом "Ньюкасла" Александером Исаком, которого английский клуб оценивает в 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации от источников CaughtOffside, 25-летний нападающий сборной Швеции стал одной из главных трансферных целей каталонского клуба на следующий год. Руководство "Барсы" наблюдает за его ситуацией с контрактом, они считают Исака альтернативной опцией для Роберта Левандовского.

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Напомним, что, прежде чем оказаться в Англии, Александер Исак провел три сезона в чемпионате Испании, выступая за "Реал Сосьедад". В 105 матчах в Ла Лиге шведский нападающий забил 33 гола и отдал 5 ассистов.

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В этом сезоне Александер Исак забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 13 матчах за клуб во всех турнирах. На авторитетном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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