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Хесе Родригес о травме колена в матче против Шальке в 2014 году: Со временем я понял, что тот день изменил мою жизнь навсегда

Испания

После этого повреждения карьера игрока пошла на спад

Хесе Родригес о травме колена в матче против Шальке в 2014 году: Со временем я понял, что тот день изменил мою жизнь навсегда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Когда-то Хесе Родригес считался достаточно перспективным игроком и довольно часто появлялся в основе "Реала" еще при первой каденции Карло Анчелотти. Однако, карьера 31-летнего испанца, который сейчас играет в малайзийском клубе "Джохор Дарул Такзим", сложилась совсем иначе. Испанский вингер считает, что разрыв крестообразной связки, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке" в 2014 году, изменила его жизнь на "до" и "после".

"Со временем я понял, что тот день изменил мою жизнь навсегда. Это был один из худших дней в моей жизни. До этого я чувствовал, что нахожусь в лучшем периоде своей карьеры. Я знал, что если сохраню этот темп, то смогу поспорить с любым.

Я был молод и очень хорошо чувствовал себя в лучшем клубе мира, под самым большим давлением. Флорентино [Перес] отвел меня к лучшему хирургу в Германии. Но когда я подхватил инфекцию и мне пришлось дважды делать операцию, я сказал себе: "Это конец". Когда я начал чувствовать себя лучше в мой последний год в Мадриде, соревнования в Ла Лиге завершились", - заявил испанец.

Отметим, что в составе "Реала" Хесе Родригес сыграл 94 матча (18 голов + 15 ассистов), где он выиграл шесть трофеев (Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и дважды Лигу чемпионов).

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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