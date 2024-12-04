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Барселона проведет голосование по продлению контракта с Nike

Испания

21 декабря состоится внеочередная Генеральная ассамблея

Барселона проведет голосование по продлению контракта с Nike

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" объявила о проведении внеочередной Генеральной ассамблеи, на которой члены клуба смогут проголосовать за новое соглашение с Nike, которое предусматривает производство игровой формы в течение следующих 14 лет.

Официальные детали соглашения пока что не разглашаются, однако по данным Sport, новое соглашение принесет клубу дополнительные 45 миллионов евро в сезон, начиная с 2028 года. Таким образом, общий доход от партнерства с Nike возрастет до 60 миллионов евро в год.

21 декабря состоится решающее голосование, результаты которого определят будущее сотрудничества "Барселоны" с Nike.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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