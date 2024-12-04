Барселона проведет голосование по продлению контракта с Nike

"Барселона" объявила о проведении внеочередной Генеральной ассамблеи, на которой члены клуба смогут проголосовать за новое соглашение с Nike, которое предусматривает производство игровой формы в течение следующих 14 лет.

Официальные детали соглашения пока что не разглашаются, однако по данным Sport, новое соглашение принесет клубу дополнительные 45 миллионов евро в сезон, начиная с 2028 года. Таким образом, общий доход от партнерства с Nike возрастет до 60 миллионов евро в год.

21 декабря состоится решающее голосование, результаты которого определят будущее сотрудничества "Барселоны" с Nike.