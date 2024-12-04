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Абсурдная ситуация: Эспаньол оштрафуют за расистские скандирования своих фанатов в адрес владельца
Фанаты выразили свое недовольство руководством клуба
Фото: twitter.com/RCDEspanyol
Во время матча против "Сельты" ультрас "Эспаньола" неоднократно скандировали расистские оскорбления в адрес владельца клуба, генерального директора Чена Яньшена, и его компании Rastar.
Фанаты выкрикивали "Китайцы, убирайтесь вон!", выражая свое недовольство руководством клуба.
Клуб, вероятно, будет оштрафован. Таким образом, получается абсурдная ситуация: владелец клуба будет платить штрафы за расовые оскорбления в свой адрес.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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