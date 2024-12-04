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Рафинья: Я в лучшей форме за всю свою карьеру

Испания

Футболист высказался о победе Барселоны в матче Ла Лиги

Рафинья: Я в лучшей форме за всю свою карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями после победы команды над "Мальоркой" (1:5), где футболист оформил дубль.

"Поцелуй эмблемы - это способ показать, что я чувствую к этому клубу. Я люблю эту команду.

Я в лучшей форме за всю свою карьеру. Я не хочу останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для "Барселоны", - сказал Рафинья.

Напомним, что футболист реализовал пенальти на 56-й минуте и забил мяч с ассиста Ямаля на 74'.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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