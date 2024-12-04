Рафинья: Я в лучшей форме за всю свою карьеру

Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями после победы команды над "Мальоркой" (1:5), где футболист оформил дубль.

"Поцелуй эмблемы - это способ показать, что я чувствую к этому клубу. Я люблю эту команду.

Я в лучшей форме за всю свою карьеру. Я не хочу останавливаться. Я хочу сделать гораздо больше для "Барселоны", - сказал Рафинья.