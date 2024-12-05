Кубок короля. Жирона проиграла серию пенальти полевому игроку, Вильярреал опозорен в Галисии

Первая серия матчей 2-го раунда Кубка прошла еще вчера, и тогда вылетел "Эспаньол".

Сегодня сенсации продолжились, да еще как! "Вильярреал", который претендует на ТОП-4 Ла Лиги, внезапно проиграл середняку 4-го дивизиона, хотя в старте были и Барри, и Парехо, и еще ряд основных. Решаюший гол галисийцы забили издали на 87-й минуте - идеально!

Помучились, но все же взяли свои "Бетис", "Валенсия", "Леганес" и "Райо Вальекано". "Огурцам" пришлось бить пенальти в андалусийской глуши, но они справились. Остальные же справились в основное время.

Но все же главное блюдо дня - это вылет "Жироны" от "Логроньеса" из 4-го дивизиона. И дело даже не в самом вылете, но в ситуации. Со 106-й минуты андердог играл с левым защитником в роли вратаря, поскольку тот получил травму, а замен не осталось. Тем не менее, 19-летний Поль Арнау сделал невозможное - он и в игровых ситуациях выручал, и вытащил пенальти из угла в послематчевой серии! Это просто фантастика, парень настоящий герой. После такого даже опытный Стуани сдался и пробил в перекладину.

2-й раунд Кубка короля. Барселона. "Мунисипаль Нарсис Сала"

"Сант-Андреу" (IV дивизион) - "Бетис" - 1:3

Голы: Серрано, 36 - Авила, 26, Бартра, 79, Абде, 90+6

2-й раунд Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"

"Унионистас де Саламанка" (III) - “Райо Вальекано" - 2:3

Голы: Варо Гомес, 15, Бас, 19 - Трехо, 36, Педро Диас, 54, Эмбарба, 84

2-й раунд Кубка короля. Таррахона. "Коста Даурада"

"Химнастик" (III) - “Уэска" (II) - 0:1

Гол: Хоакин Муньос, 58

2-й раунд Кубка короля. Оренсе. "О Коуто"

"Оренсе" (III) - “Депортиво” (ІІ) - 1:0

Гол: Анхель Санчес, 87

2-й раунд Кубка короля. Леон. "Рейно де Леон"

"Культураль Леонеса" (III) - “Альмерия" (II) - 1:2

Голы: Чус Альба, 18 - Меламед, 3, Баптистао, 84

2-й раунд Кубка короля. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" (II) - “Эльденсе" (II) - 0:1

Гол: Чапела, 82 (с пенальти)

2-й раунд Кубка короля. Сантандер. "Эль Сардинеро"

"Расинг" (II) - “Спортинг" (II) - 1:0

Гол: Висенте, 78

2-й раунд Кубка короля. Логроньо. "Лас Хаунас"

"Логроньес" (IV) - “Жирона" - 0:0 (по пенальти 4:3)

2-й раунд Кубка короля. Эхеа-де-лос-Кабальерос. "Кампо де Лухан"

"Эхеа" (IV) - “Валенсия" - 1:3

Голы: Пальмас, 71 - Кордоба, 49, Дани Гомес, 63, Рафа Мир, 90+1

2-й раунд Кубка короля. Понтеведра. "Мунисипаль де Пасарон"

"Понтеведра" (IV) - “Вильярреал" - 1:0

Гол: Дали, 87

2-й раунд Кубка короля. Эстепона. "Франсиско Муньос Перес"

"Эстепона" (IV) - “Леганес” - 2:2 (по пенальти 4:5)

Голы: Меса, 25, Оробиогойкоэчеа, 60 - Мунир, 47, Хави Эрнандес, 82

2-й раунд Кубка короля. Самора. "Рута де ла Плата"