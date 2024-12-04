Реал Мадрид борется с травмами: клуб нанял специалиста по питанию и физической подготовке

Мадридский "Реал" решил изменить подход к физической подготовке футболистов после серии травм ключевых игроков команды.

Клуб пригласил в свой штаб Ициар Гонсалес де Аррибу - специалиста по питанию и физической подготовке. Ее задача - оптимизировать рацион футболистов, улучшить качество их тканей и вообще укрепить организм, чтобы свести к минимуму риск травм.

Это решение было принято на фоне критики в адрес предыдущего тренера по фитнесу Антонио Пинтуса, которого обвиняли в чрезмерных нагрузках на игроков. Но специалист пока остается в "Реале".