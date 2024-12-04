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Реал Мадрид борется с травмами: клуб нанял специалиста по питанию и физической подготовке
Клуб пригласил в свой штаб Ициар Гонсалес де Аррибу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" решил изменить подход к физической подготовке футболистов после серии травм ключевых игроков команды.
Клуб пригласил в свой штаб Ициар Гонсалес де Аррибу - специалиста по питанию и физической подготовке. Ее задача - оптимизировать рацион футболистов, улучшить качество их тканей и вообще укрепить организм, чтобы свести к минимуму риск травм.
Это решение было принято на фоне критики в адрес предыдущего тренера по фитнесу Антонио Пинтуса, которого обвиняли в чрезмерных нагрузках на игроков. Но специалист пока остается в "Реале".
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