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Звёздный полузащитник Реал Сосьедада может сменить клуб

Испания

Футболист готовится к этому

Звёздный полузащитник Реал Сосьедада может сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный полузащитник "Реал Сосьедада" может сменить клуб.

Некоторые источники утверждают, что Мартин Субименди возможно следующим летом перейдёт в другой клуб.

"Несколько хорошо информированных источников считают, что Мартин Субименди сейчас смиряется с мыслью о том, что покинет "Реал Сосьедад", и ожидает, что это произойдёт следующим летом.

Некоторые менее уверены в сложившейся ситуации; они считают, что в конце концов Субименди передумает и в итоге решит остаться, как мы уже видели раньше", - сообщил Орнштейн.

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По словам Орнштейна, испанский клуб не намерен отпускать испанского полузащитника зимой.

"Были слухи, что "Манчестер Сити" может подписать его в январе, чтобы компенсировать потерю Родри, но если трансфер состоится, то, скорее всего, в конце сезона", - сообщил журналист.

Напомним, что летом Мартин Субименди был близок к переходу в "Ливерпуль", но в последний момент футболист решил остаться в Испании. Также свой интерес показывал "Арсенал".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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