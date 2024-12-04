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Звёздный полузащитник Реал Сосьедада может сменить клуб
Футболист готовится к этому
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Реал Сосьедада" может сменить клуб.
Некоторые источники утверждают, что Мартин Субименди возможно следующим летом перейдёт в другой клуб.
"Несколько хорошо информированных источников считают, что Мартин Субименди сейчас смиряется с мыслью о том, что покинет "Реал Сосьедад", и ожидает, что это произойдёт следующим летом.
Некоторые менее уверены в сложившейся ситуации; они считают, что в конце концов Субименди передумает и в итоге решит остаться, как мы уже видели раньше", - сообщил Орнштейн.
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По словам Орнштейна, испанский клуб не намерен отпускать испанского полузащитника зимой.
"Были слухи, что "Манчестер Сити" может подписать его в январе, чтобы компенсировать потерю Родри, но если трансфер состоится, то, скорее всего, в конце сезона", - сообщил журналист.
Напомним, что летом Мартин Субименди был близок к переходу в "Ливерпуль", но в последний момент футболист решил остаться в Испании. Также свой интерес показывал "Арсенал".
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