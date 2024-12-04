Звёздный полузащитник "Реал Сосьедада" может сменить клуб.

Некоторые источники утверждают, что Мартин Субименди возможно следующим летом перейдёт в другой клуб.

"Несколько хорошо информированных источников считают, что Мартин Субименди сейчас смиряется с мыслью о том, что покинет "Реал Сосьедад", и ожидает, что это произойдёт следующим летом.

Некоторые менее уверены в сложившейся ситуации; они считают, что в конце концов Субименди передумает и в итоге решит остаться, как мы уже видели раньше", - сообщил Орнштейн.