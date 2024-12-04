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Атлетико заинтересован вингером Лос-Анджелес Гэлакси, на которого также нацелились Арсенал и Ливерпуль

Испания

Габриэль Пек может покинуть MLS

Атлетико заинтересован вингером Лос-Анджелес Гэлакси, на которого также нацелились Арсенал и Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" пока неизвестно. Но "Лос-Анджелес" заинтересован в подписании футболиста, предлагая ему воссоединение с бывшими партнерами по сборной Франции Уго Льорисом и Оливье Жиру.

Если Гризманн примет предложение из MLS, "Атлетико" придется искать ему замену. Одним из кандидатов является бразильский вингер Габриэль Пек, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме испанцев, на 23-летнего футболиста претендуют: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Интер".

У Габриэля контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Футболист за "Лос-Анджелес Гэлакси" с января 2024 года.


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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Ливерпуль Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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