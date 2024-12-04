Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико заинтересован вингером Лос-Анджелес Гэлакси, на которого также нацелились Арсенал и Ливерпуль
Габриэль Пек может покинуть MLS
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" пока неизвестно. Но "Лос-Анджелес" заинтересован в подписании футболиста, предлагая ему воссоединение с бывшими партнерами по сборной Франции Уго Льорисом и Оливье Жиру.
Если Гризманн примет предложение из MLS, "Атлетико" придется искать ему замену. Одним из кандидатов является бразильский вингер Габриэль Пек, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме испанцев, на 23-летнего футболиста претендуют: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Интер".
У Габриэля контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Футболист за "Лос-Анджелес Гэлакси" с января 2024 года.
Читайте такжеДинамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 1-го тура УПЛ
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Барселона отказалась от миллиона евро в день за задержку реконструкции Камп Ноу
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Бывший тренер Черноморца – о матче с Александрией: Рефери строго придерживался правил. А игрокам нужно себя сдерживать