Атлетико заинтересован вингером Лос-Анджелес Гэлакси, на которого также нацелились Арсенал и Ливерпуль

Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" пока неизвестно. Но "Лос-Анджелес" заинтересован в подписании футболиста, предлагая ему воссоединение с бывшими партнерами по сборной Франции Уго Льорисом и Оливье Жиру.

Если Гризманн примет предложение из MLS, "Атлетико" придется искать ему замену. Одним из кандидатов является бразильский вингер Габриэль Пек, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме испанцев, на 23-летнего футболиста претендуют: "Арсенал", "Ливерпуль" и "Интер".

У Габриэля контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Футболист за "Лос-Анджелес Гэлакси" с января 2024 года.



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