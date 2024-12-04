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Мбаппе не сумел второй раз в текущем сезоне реализовать пенальти
Во втором тайме удар Килиана отразил голкипер Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 19-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетик Бильбао" Килиан Мбаппе не сумел второй раз в текущем сезоне реализовать пенальти.
На 68-й минуте удар француза отразил голкипер Хулен Агирресабала.
Mbappe está acabadisimo, falla todo, es el favorito de los cules pic.twitter.com/SDY5iu55iV— Jeff (@JeffFcb14) December 4, 2024
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