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Мбаппе не сумел второй раз в текущем сезоне реализовать пенальти

Испания

Во втором тайме удар Килиана отразил голкипер Атлетик

Мбаппе не сумел второй раз в текущем сезоне реализовать пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 19-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетик Бильбао" Килиан Мбаппе не сумел второй раз в текущем сезоне реализовать пенальти.

На 68-й минуте удар француза отразил голкипер Хулен Агирресабала.

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