Примера. Атлетик — Реал 2:1. Мадрид снова провалил Класико

"Атлетик" дома переиграл "Реал" в матче, где было очень много борьбы и беготни.

Все началось строго по плану Эрнесто Вальверде — баски доминировали в борьбе, задавали темп; не давали сопернику поднять голову и подтвердить класс.

В первом тайме у Мадрида в атаке вспоминаются только гол Мбаппе из километрового офсайда и претензии на пенальти, но арбитр Санчес Мартинес проявил волю и не согласился с ВАР. Редко такое увидишь. В то же время Бильбао имел легитимный супермомент, но Беренгер метров с 8-ми пробил выше после изумительного паса от Иньяки.

И вот начало второго тайма — и сразу гол "Атлетика". Иньяки Уильямс — герой; он идеально вырезал мяч с фланга, Куртуа дезориентировали, и он отбил мяч на Беренгера.

Тут-то и пошло настоящее Класико.

Почти сразу Мбаппе пробивал с центра штрафной, но слишком вяло.

Еще немного — и Агирресабала ошибся на выходе, снес Рюдигера, и судья поставил пенальти. К мячу подошел Килиан — и... не забил. Ужасное исполнение, как и с "Ливерпулем".

2 - Kylian Mbappé has missed two of his five penalties for Real Madrid in all competitions, more than any other LaLiga player this season. Pressure.

Тем не менее, Мадрид наращивал темп, и Бильбао уже трещал, когда Беллингем наконец сравнял счет, сыграв на добивании. Вот он, настоящий лидер!

Но и это был не конец, ведь спустя пару минут казалось бы безотказный Феде Вальверде нелепо обрезался на своей половине, и Горка Гурусета немедленно наказал. 2:1!

Не все знают, но в Испании матчи "Реала" и "Атлетика" тоже называют Класико, и сегодня все увидели причину. "Сан-Мамес" не умолкал, настрой в обох зашкаливал; противостояние басков против центра — это даже больше, чем футбол, отсюда и ажиотаж.

Сегодня Бильбао будет петь до утра, а в таблице "Львы" с 29 очками укрепляются на 4-м месте. Касательно "Реала", то он лишился шансов подвинуть "Барсу" уже на выходных — у него 33 матча и игра в запасе, а у каталонцев — 37. При этом как не заметить, что Мадрид никак не выиграет у действительно большого соперника, только слабаков бьет.

3 - Real Madrid attempted just 3 shots and generated 0.08 expected goals in the first 45 minutes against Athletic, their lowest totals in a first half of an away game in all competitions this season. Calm.