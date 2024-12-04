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Примера. Атлетик — Реал 2:1. Мадрид снова провалил Класико

Испания

Что вообще с Мбаппе?

Примера. Атлетик — Реал 2:1. Мадрид снова провалил Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" дома переиграл "Реал" в матче, где было очень много борьбы и беготни.

Все началось строго по плану Эрнесто Вальверде — баски доминировали в борьбе, задавали темп; не давали сопернику поднять голову и подтвердить класс.

В первом тайме у Мадрида в атаке вспоминаются только гол Мбаппе из километрового офсайда и претензии на пенальти, но арбитр Санчес Мартинес проявил волю и не согласился с ВАР. Редко такое увидишь. В то же время Бильбао имел легитимный супермомент, но Беренгер метров с 8-ми пробил выше после изумительного паса от Иньяки.

И вот начало второго тайма — и сразу гол "Атлетика". Иньяки Уильямс — герой; он идеально вырезал мяч с фланга, Куртуа дезориентировали, и он отбил мяч на Беренгера.

Тут-то и пошло настоящее Класико.

Почти сразу Мбаппе пробивал с центра штрафной, но слишком вяло.

Еще немного — и Агирресабала ошибся на выходе, снес Рюдигера, и судья поставил пенальти. К мячу подошел Килиан — и... не забил. Ужасное исполнение, как и с "Ливерпулем".

Тем не менее, Мадрид наращивал темп, и Бильбао уже трещал, когда Беллингем наконец сравнял счет, сыграв на добивании. Вот он, настоящий лидер!

Но и это был не конец, ведь спустя пару минут казалось бы безотказный Феде Вальверде нелепо обрезался на своей половине, и Горка Гурусета немедленно наказал. 2:1!

Не все знают, но в Испании матчи "Реала" и "Атлетика" тоже называют Класико, и сегодня все увидели причину. "Сан-Мамес" не умолкал, настрой в обох зашкаливал; противостояние басков против центра — это даже больше, чем футбол, отсюда и ажиотаж.

Сегодня Бильбао будет петь до утра, а в таблице "Львы" с 29 очками укрепляются на 4-м месте. Касательно "Реала", то он лишился шансов подвинуть "Барсу" уже на выходных — у него 33 матча и игра в запасе, а у каталонцев — 37. При этом как не заметить, что Мадрид никак не выиграет у действительно большого соперника, только слабаков бьет.

19-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 — Беллингем, 78

"Атлетик": Агирресабала — Горосабель (де Маркос, 79), Вивиан, Йерай, Бойро (Берчиче, 84) — Яуресигар, Прадос (де Галларета, 64) — Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 79), Нико Уильямс — Беренгер (Гурусета, 63)

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес (Гюлер, 88), Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 71) — Вальверде, Чуамени (Модрич, 71), Себальос (Браим Диас, 58), Беллингем — Родриго (Эндрик, 88), Мбаппе

Предупреждения: Агирресабала, 67, де Галларета, 74, Гурусета, 90+2 — Чуамени, 70, Васкес, 72, Беллингем, 90+1

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 00:32
Застрелите кто нибудь эту Мбаппу! У негритенка проблемы и головой и с футбольным скилом.
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0
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Комментарии 22
oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 00:32
Застрелите кто нибудь эту Мбаппу! У негритенка проблемы и головой и с футбольным скилом.
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0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:37
Достань сначала пулю со своей головы.
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1
0
oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 00:39
Трампилоид, пой громко задорные песни и твоя беда уйдет. Но, это не точно.
 
0
1
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:21
А Вальверде немного жаль, да. Бывает. А Мбапу не жаль.
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1
2
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:17
Так, ну шо, по потерянным у среала снова -1. А ведь может быть и -3. Валенсия вперёд!
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1
1
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:12
Ща пойду Зураба смотреть, как он Мбапу будет парафинить.
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2024 в 00:06
Такой результат я, увы тоже допускал. Атлетик всегда мощно играет на своем поле. А что же Реал ? Нет Винисиуса, нет половины конструктива в атаке. Мбаппе уже привычно косячил (за кого он вообще играет ???). А тут еще и Вальверде "отличился". Папе Карло есть над чем задуматься. С такой игрой чемпионами не становятся и ЛЧ не выигрывают (там вообще жуть), А ведь по именам команда одна из лучших. Но в футбол играют не имена и не цифры в зарплатной ведомости.
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1
2
oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 00:36
Так стержень командный сломался. Плюс Мбаппа играет против РМ. При плотной опеке он не знает что делать. Вини может на носовом платке отыграться или создать момент. Мбаппа нет.
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:38
Не расстраивайтесь «коллеги», это еще не дно.
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:02
Спокойной ночи Флорентино!!
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3
1
avatar
Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:02
Сегодня я Баскелиниус.
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:03
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1
1
sasha popov (Новомосковськ)
05.12.2024 в 00:01
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:02
Это было красиво
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2
1
sasha popov (Новомосковськ)
05.12.2024 в 00:03
Понравилось как черепашка пенальти пробил
 
1
1
avatar
Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:06
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:00
Спешу быть первым. Мбаппа кривоногая. Многочисленных басков на этом сайте с победой
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2
1
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:05
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1
0
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Bаrcelinius
04.12.2024 в 23:59
Баски, уважаю!
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3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:01
Опередил, потому что мой хороший комментарий длиннее.))
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1
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 00:06
Я спецом решил сократить, шоб быстрее всех.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2024 в 00:35
А зато мой точно в полночь по вашему
 
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