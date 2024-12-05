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Экс-игрок Реала: Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса

Испания

Если бы такое сказала Джорджина, то вопросов возникло бы гораздо больше

Экс-игрок Реала: Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль ван дер Варт имел яркую карьеру, которые он провел в таких клубах как "Аякс", "Гамбург", "Тоттенхэм", "Реал Мадрид". Голландец провел в составе "сливочных" два года и успел там поиграть бок о бок с Криштиану Роналду. В интервью talkSPORT бывший полузащитник в юмористическом стиле объяснил причину почему португалец является самым трудолюбивым игроком в футболе.

"Он никогда не выходил из дома! Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса! Он был первым на тренировочном [поле] и последним, кто оттуда уходил. Прежде всего, его тело, вау! Машина. Он немного опередил свое время, игроки сейчас такие же. Но его тренировки в спортзале, еда, сон. Для него это было важнее, чем чрезмерные тренировки", - говорит Рафаэль ван дер Варт. Также голландец добавил, что португалец был очень одержим собственной статистикой.

"Роналду был невероятно эгоистичным: если мы выигрывали 6:0, а он не забивал, он был недоволен. Когда мы проигрывали, а он забивал дважды, все было бы хорошо! То же самое было с Рудом ван Нистелроем. Я много общался с ним, и это было так интересно, потому что он всегда говорил: "Мне нужны мои голы! Мне нужны мои голы!"", - рассказывает Рафаэль ван дер Варт.

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Криштиану Роналду Рафаэль ван дер Варт
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
05.12.2024 в 12:24
Вот это и плохо что игроку без разницы как сыграла команда. Главное как сыграл он. Но это не теннис. Тут командная игра
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Комментарии 1
янковский ян (Запорожье)
05.12.2024 в 12:24
Вот это и плохо что игроку без разницы как сыграла команда. Главное как сыграл он. Но это не теннис. Тут командная игра
Ответить
0
0

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