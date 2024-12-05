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Мбаппе извинился перед фанатами за очередной нереализованный пенальти
Нападающий взял на себя ответственность
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
Французский форвард мадридского «Реала» впервые в карьере не забил два пенальти в течение одной недели. После поражения от "Атлетика" (2:1) Килиан Мбаппе решил, что будет целесообразно обратиться к болельщикам и извиниться за результат игры.
"Плохой результат. Большая ошибка в матче, где каждая деталь имеет значение. Я беру на себя полную ответственность за это. Очень тяжелый момент, но это лучшее время, чтобы изменить эту ситуацию и показать, кем я являюсь", — написал Мбаппе в Инстаграм.
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Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 20 матчей за "Реал" во всех турнирах, отметившись 10 голами и 2 ассистами. В 2024 году он не забил уже 4 одиннадцатиметровых удара.
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