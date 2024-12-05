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Анчелотти - о поражении от Атлетика: Ничья была бы более справедливым результатом

Испания
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Все решили пару эпизодов

Анчелотти - о поражении от Атлетика: Ничья была бы более справедливым результатом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о поражении от "Атлетика" (1:2) в матче чемпионата Испании.

"Это был сложный поединок, он был очень конкурентным и упорным. Когда мы сравняли счёт, мы могли бы сосредоточиться на контроле игры, но мелкие детали - вот что дорого нам обошлось.

Мы пропустили с пенальти, но я не могу оценивать матч исходя из этого, потому что вы можете как забить, так и не забить.

Мбаппе расстроен, он разочарован, но мы должны продолжать.

Это была равная игра. "Атлетик" очень опасен на своем поле. Мы хорошо играли, боролись, и ничья была бы справедливым результатом, учитывая, как действовали обе команды.

В первом тайме мы уверенно оборонялись, но могли бы лучше владеть мячом, мы не создали много моментов. Во втором мы выглядели немного лучше и имели больше возможностей.

Мы все еще в гонке, сегодня мы могли бы добиться более положительного результата. Мы будем продолжать работать над субботним матчем", - цитирует Анчелотти официальный сайт "сливочных".
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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