Легенда Челси становится на защиту Мбаппе: Я уже немного разочарован, когда вижу эту волну неблагодарности по отношению к нему

С момента своего перехода в "Реал", Килиан Мбаппе переживает самый сложный период в своей карьере. В интервью RFI легенда "Челси" Дидье Дрогба встал на защиту звезды мадридского клуба, заявив, что тот заслуживает большего признания у себя на родине, во Франции.

"Я уже немного разочарован, когда вижу эту волну неблагодарности в отношении него. В конце концов, это человек, который много сделал для Франции. Он приложился к этой второй звезде [Чемпионат мира-2018]. Два года назад он был на волоске от того, чтобы дать Франции третью звезду. А теперь его начали немного высмеивать. Таков закон нашего спорта. Это очень неблагодарный вид спорта.

Это циклы. Он переживает сложный период, его адаптация не самая простая, но я предпочитаю иметь сложную адаптацию в Мадриде, чем оказаться в ситуации, когда все будет проще. Думаю, он многому научится из этого опыта. Он повзрослеет, станет еще более зрелым, и это пойдет на пользу ему и французской сборной. Этот деликатный период является частью карьеры игрока, это как травмы, за исключением того, что они не физические, но они могут помочь тебе стать другим игроком, даже сильнее, так что это такая своеобразная трансформация", - заявил Дидье Дрогба.