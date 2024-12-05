Испания
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Вильярреал заинтересован в подписании воспитанника Реала в январе
Защитник почти не играет в своем новом клубе
Фото: realmadrid.one
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Источник:Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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