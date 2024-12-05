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Вильярреал заинтересован в подписании воспитанника Реала в январе

Испания

Защитник почти не играет в своем новом клубе

Вильярреал заинтересован в подписании воспитанника Реала в январе

Фото: realmadrid.one

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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