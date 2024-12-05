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Выигранная серия пенальти с полевым игроком на воротах. Логроньес - Жирона - 0:0 (4:3 пен.). Видеообзор матча
За такие моменты мы и любим футбол
EFE/ Raquel Manzanares.
"Жирона" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу из 4-го дивизиона страны - "Логроньесу".
Причем, со 106-й минуты андердог после травмы голкипера остался с левым защитником в роли стража ворот из-за преждевременного использования всех замен.
Тем не менее, 19-летний Поль Арнау успешно справился со своей задачей как в оставшееся время, так и в серии пенальти, умудрившись даже отбить один удар.
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2-й раунд Кубка короля. Логроньо. "Лас Хаунас"
"Логроньес" - “Жирона" - 0:0 (по пенальти 4:3)
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