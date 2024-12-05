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Игрок Реала извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче с Атлетиком

Испания

Даже с самыми сильными футболистами такие ситуации случаются

Игрок Реала извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче с Атлетиком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Реал" в Бильбао уступил "Атлетику" со счетом 1:2. Решающий гол в этой встрече забил Горка Гурусета, который воспользовался неудачным пасом от Федерико Вальверде. Полузащитник "сливочных" на своей странице в инстаграме извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которую он допустил на "Сан-Мамесе".

"Сегодня был тяжелый удар, но я беру на себя ответственность, защищаюсь и прошу прощения. Перед моими партнерами по команде и болельщиками. Я знаю, что это футбол и что такие вещи могут случаться, но мне это не чуждо, и я не хотел прекращать высказываться из-за допущенной ошибки. Впереди еще долгий путь, много соревнований, и я уверен, что будет много счастья. Спасибо", - сказал Федерико Вальверде.

Добавим, что следующий поединок "Реал" сыграет 7 декабря на выезде против "Жироны".

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Федеріко Вальверде
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 13:45
Это мода такая извиняться?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
05.12.2024 в 13:45
Это мода такая извиняться?
Ответить
0
0

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