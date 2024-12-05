Игрок Реала извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче с Атлетиком

Вчера "Реал" в Бильбао уступил "Атлетику" со счетом 1:2. Решающий гол в этой встрече забил Горка Гурусета, который воспользовался неудачным пасом от Федерико Вальверде. Полузащитник "сливочных" на своей странице в инстаграме извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которую он допустил на "Сан-Мамесе".

"Сегодня был тяжелый удар, но я беру на себя ответственность, защищаюсь и прошу прощения. Перед моими партнерами по команде и болельщиками. Я знаю, что это футбол и что такие вещи могут случаться, но мне это не чуждо, и я не хотел прекращать высказываться из-за допущенной ошибки. Впереди еще долгий путь, много соревнований, и я уверен, что будет много счастья. Спасибо", - сказал Федерико Вальверде.

Добавим, что следующий поединок "Реал" сыграет 7 декабря на выезде против "Жироны".