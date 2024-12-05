  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Призвание в крови. Полевой игрок, который отбил пенальти, и выбил Жирону из Кубка Испании - сын известного испанского вратаря
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Призвание в крови. Полевой игрок, который отбил пенальти, и выбил Жирону из Кубка Испании - сын известного испанского вратаря

Испания

Это судьба

Призвание в крови. Полевой игрок, который отбил пенальти, и выбил Жирону из Кубка Испании - сын известного испанского вратаря

https://x.com/UDLogrones

Александр Бураков Автор UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

В кубковых соревнованиях часто происходят красивые истории, и вчерашний матч "Логроньеса" с "Жироной" не стал исключением. Команда четвертого дивизиона не только выбыла клуб Лиги чемпионов во втором раунде, но и сделала это с полевым игроком в воротах.

Фулбек Поль Арнау взял на себя смелость встать в ворота на 110-й минуте, отразил пенальти в послематчевой серии от Абеля Руиса, и впоследствии заставил нервничать опытного Кристиана Стуани, который попал в перекладину.

Арнау дебютировал за "Логроньес" в первом раунде Кубка Испании, и именно он забил победный гол в игре с "Эйбаром" (1:0). Его умение отбить пенальти неслучайно. 19-летний Поль - сын бывшего вратаря "Барселоны" и "Малаги" 90-2000-х Франсеска Арнау, который трагически покинул этот мир в 2021 году, совершив суицид.

По теме
yellow-arrow
Реал желает подписать одного из лучших защитников АПЛ
yellow-arrow
Реал рассматривает возможность подписания сенсационного хавбека Ливерпуля
yellow-arrow
Игрок Реала извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче с Атлетиком
Жирона Логроньес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости