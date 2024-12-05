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Призвание в крови. Полевой игрок, который отбил пенальти, и выбил Жирону из Кубка Испании - сын известного испанского вратаря
Это судьба
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В кубковых соревнованиях часто происходят красивые истории, и
Фулбек Поль Арнау взял на себя смелость встать в ворота на 110-й минуте, отразил пенальти в послематчевой серии от Абеля Руиса, и впоследствии заставил нервничать опытного Кристиана Стуани, который попал в перекладину.
Арнау дебютировал за "Логроньес" в первом раунде Кубка Испании, и именно он забил победный гол в игре с "Эйбаром" (1:0). Его умение отбить пенальти неслучайно. 19-летний Поль - сын бывшего вратаря "Барселоны" и "Малаги" 90-2000-х Франсеска Арнау, который трагически покинул этот мир в 2021 году, совершив суицид.
@DaniOrtiz1982 esta imagen para ti tiene muchísimo significado.— Pitu Albarellos (@pitu_albarellos) December 5, 2024
Málaga y Logroño, y un mismo apellido como unión, #Arnau.
(@apostagraphic ????????????????) pic.twitter.com/sCRrJGnKet
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