Призвание в крови. Полевой игрок, который отбил пенальти, и выбил Жирону из Кубка Испании - сын известного испанского вратаря

В кубковых соревнованиях часто происходят красивые истории, и вчерашний матч "Логроньеса" с "Жироной" не стал исключением. Команда четвертого дивизиона не только выбыла клуб Лиги чемпионов во втором раунде, но и сделала это с полевым игроком в воротах.

Фулбек Поль Арнау взял на себя смелость встать в ворота на 110-й минуте, отразил пенальти в послематчевой серии от Абеля Руиса, и впоследствии заставил нервничать опытного Кристиана Стуани, который попал в перекладину.

Арнау дебютировал за "Логроньес" в первом раунде Кубка Испании, и именно он забил победный гол в игре с "Эйбаром" (1:0). Его умение отбить пенальти неслучайно. 19-летний Поль - сын бывшего вратаря "Барселоны" и "Малаги" 90-2000-х Франсеска Арнау, который трагически покинул этот мир в 2021 году, совершив суицид.