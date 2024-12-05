Реал рассматривает возможность подписания сенсационного хавбека Ливерпуля

Мадридский "Реал" рассматривает возможность трансфера полузащитника "Ливерпуля" Райана Гравенберха после того, как он произвел впечатление на руководство клуба в этом сезоне.

Недавно Гравенберх был номинирован на звание лучшего футболиста месяца АПЛ в ноябре.

Считается, что 22-летний Гравенберх может стать ключевой фигурой в составе "сливочных" в будущем. Однако "Реал" не сможет переманить нидерландского хавбека из "Ливерпуля" в январе, руководство "красных" не собирается продавать одного из своих важных игроков команды. Интерес со стороны "Реала" будет продолжать расти благодаря его стабильным выступлениям. Мерсисайдцы уже обсуждают возможность продления контракта с игроком.

Напомним, что его действующее соглашение с клубом действует до конца июня 2028 года.

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В этом сезоне Райан Гравенберх отыграл 19 матчей за "Ливерпуль", отметившись одним ассистом. Нидерландец стал в текущей кампании одним из лучших игроков Европы на своей позиции в опорной зоне. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.