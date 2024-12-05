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Реал желает подписать одного из лучших защитников АПЛ
Руководство сливочных считает его идеальным игроком для своей команды
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" желает подписать одного из лучших защитников чемпионата Англии, несмотря на его высокую цену. В клубе считают, что он идеально впишется в состав их звездной команды.
Как сообщает издание Fichajes, "Реал" нацелился на трансфер Габриэля Магальяеша из лондонского "Арсенала". 26-летний бразильский защитник является одним из лучших игроков на своей позиции в мире.
Известно, что "Арсенал" даже не собирается рассматривать предложения от других клубов на сумму менее 100 миллионов евро, однако маловероятно, что "канониры" захотят отпустить своего ключевого игрока, если им поступит правильное предложение. Для "сливочных" подписание такого элитного игрока является чрезвычайно сложной задачей, однако они хотят усилить собственную линию обороны любой ценой.
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В этом сезоне Габриэль провел 19 матчей за "Арсенал" во всех турнирах и отметился 4 забитыми голами. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.
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