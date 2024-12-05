  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Голкипер Атлетика Бильбао раскрыл тайну относительно сейва во время нереализованного пенальти от Килиана Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Атлетика Бильбао раскрыл тайну относительно сейва во время нереализованного пенальти от Килиана Мбаппе

Испания

Настоящий герой матча

Голкипер Атлетика Бильбао раскрыл тайну относительно сейва во время нереализованного пенальти от Килиана Мбаппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал" на "Сан-Мамесе" уступил "Атлетику" со счетом 1:2. Благодарить за такую победу баски также должны голкипера Хулена Агирресабала, которому неоднократно приходилось спасать команду от пропущенных мячей. После матча 23-летний вратарь дал объяснения относительно сейва, который он совершил во время исполнения пенальти от Килиана Мбаппе.

"Мбаппе хорошо исполняет пенальти, и я решил прыгнуть в то же место, откуда он не реализовал предыдущий пенальти, потому что думал, что он повторит его. Я сам отбил пенальти и почувствовал себя еще более спокойно. Наши болельщики невероятные, и без них мы бы не смогли достичь того, что делаем. Они являются опорой для команды. Иметь возможность переживать эти ночи вместе с ними - это невероятно. Это приносит мне много радости, потому что фанаты - это все. Я очень благодарен за всю поддержку, которую они нам оказывают", - цитирует слова Агирресабалы Marca.

Добавим, что следующий матч "Атлетик" сыграет 8 декабря против "Вильярреала".

По теме
yellow-arrow
Реал желает подписать одного из лучших защитников АПЛ
yellow-arrow
Реал рассматривает возможность подписания сенсационного хавбека Ливерпуля
yellow-arrow
Игрок Реала извинился перед товарищами по команде и фанатами за ошибку, которая привела к пропущенному голу в матче с Атлетиком
Атлетик (Бильбао)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romedon
05.12.2024 в 15:29
Продати арабам Мбампочку -купити Довбика.Хуже нє будєт)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Romedon
05.12.2024 в 15:29
Продати арабам Мбампочку -купити Довбика.Хуже нє будєт)
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
05.12.2024 в 15:14
Кстати я во время игры тоже так подумал почему он в тот угол прыгнул.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости