Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Атлетика Бильбао раскрыл тайну относительно сейва во время нереализованного пенальти от Килиана Мбаппе
Настоящий герой матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" на "Сан-Мамесе" уступил "Атлетику" со счетом 1:2. Благодарить за такую победу баски также должны голкипера Хулена Агирресабала, которому неоднократно приходилось спасать команду от пропущенных мячей. После матча 23-летний вратарь дал объяснения относительно сейва, который он совершил во время исполнения пенальти от Килиана Мбаппе.
"Мбаппе хорошо исполняет пенальти, и я решил прыгнуть в то же место, откуда он не реализовал предыдущий пенальти, потому что думал, что он повторит его. Я сам отбил пенальти и почувствовал себя еще более спокойно. Наши болельщики невероятные, и без них мы бы не смогли достичь того, что делаем. Они являются опорой для команды. Иметь возможность переживать эти ночи вместе с ними - это невероятно. Это приносит мне много радости, потому что фанаты - это все. Я очень благодарен за всю поддержку, которую они нам оказывают", - цитирует слова Агирресабалы Marca.
Добавим, что следующий матч "Атлетик" сыграет 8 декабря против "Вильярреала".
Популярное сейчас
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?
- Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря
- Анчелотти оценил игру Мбаппе и состояние Беллингема после матча с Хетафе
- Более 20 артсистем и под 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки
- Красным дьяволам можно было не приезжать. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Комментарии 2