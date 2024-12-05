Голкипер Атлетика Бильбао раскрыл тайну относительно сейва во время нереализованного пенальти от Килиана Мбаппе

Вчера "Реал" на "Сан-Мамесе" уступил "Атлетику" со счетом 1:2. Благодарить за такую победу баски также должны голкипера Хулена Агирресабала, которому неоднократно приходилось спасать команду от пропущенных мячей. После матча 23-летний вратарь дал объяснения относительно сейва, который он совершил во время исполнения пенальти от Килиана Мбаппе.

"Мбаппе хорошо исполняет пенальти, и я решил прыгнуть в то же место, откуда он не реализовал предыдущий пенальти, потому что думал, что он повторит его. Я сам отбил пенальти и почувствовал себя еще более спокойно. Наши болельщики невероятные, и без них мы бы не смогли достичь того, что делаем. Они являются опорой для команды. Иметь возможность переживать эти ночи вместе с ними - это невероятно. Это приносит мне много радости, потому что фанаты - это все. Я очень благодарен за всю поддержку, которую они нам оказывают", - цитирует слова Агирресабалы Marca.

Добавим, что следующий матч "Атлетик" сыграет 8 декабря против "Вильярреала".