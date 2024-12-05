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Анчелотти: Мбаппе играет не на своем самом лучшем уровне

Испания

Специалист прокомментировал игру нового форварда команды

Анчелотти: Мбаппе играет не на своем самом лучшем уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе.

"Он играет не на своем лучшем уровне, но дайте ему немного времени адаптироваться.

Мбаппе забил десять мячей и может лучше. Он очень тяжело работает", - сказал Анчелотти.

Килиан присоединился к "Реалу" из "ПСЖ" как свободный агент. На счету футболиста в текущем сезоне 10 голов, 2 ассиста и 2 нереализованных пенальти в двадцати сыгранных матчах.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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