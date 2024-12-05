Анчелотти: Мбаппе играет не на своем самом лучшем уровне

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе.

"Он играет не на своем лучшем уровне, но дайте ему немного времени адаптироваться.

Мбаппе забил десять мячей и может лучше. Он очень тяжело работает", - сказал Анчелотти.