Президент Барселоны: Флику лучше не говорить на каталонском и не понимать его

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о подписании контракта с Ханси Фликом - главным тренером команды.

"Флик очень хороший тренер. Мы уважали его контракт со сборной Германии и не торопились с переговорами.

Я очень хорошо знал Флика раньше, поэтому когда пришло время - Деку не медлил. Считаю, что я все сказал правильно. Флику лучше не говорить на каталонском и не понимать его - тогда он не сможет попасть в одну из наших ловушек", - сказал Лапорта.