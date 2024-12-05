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Президент Барселоны: Флику лучше не говорить на каталонском и не понимать его
Лапорта высказался о Флике
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о подписании контракта с Ханси Фликом - главным тренером команды.
"Флик очень хороший тренер. Мы уважали его контракт со сборной Германии и не торопились с переговорами.
Я очень хорошо знал Флика раньше, поэтому когда пришло время - Деку не медлил. Считаю, что я все сказал правильно. Флику лучше не говорить на каталонском и не понимать его - тогда он не сможет попасть в одну из наших ловушек", - сказал Лапорта.
Напомним, что Ханси Флик присоединился к "Барселоне" летом 2024 года. Сейчас испанский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея 37 очков.
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