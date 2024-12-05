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Барселоне нужно продать некоторые активы ради регистрации своих звезд

Испания

Спонсорская сделка с Nike не принесет ожидаемого результата

Барселоне нужно продать некоторые активы ради регистрации своих звезд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" должна продать некоторые активы, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков команды: Дани Ольмо и Пау Виктора.

Напомним, что летом "Барса" смогла зарегистрировать этих футболистов только благодаря лазейке в правилах, связанной с долговременными травмами других игроков. Однако теперь, когда Андреас Кристенсен и Рональд Араухо выздоравливают, клуб вынужден искать другие пути для регистрации Ольмо и Виктора.

Новое спонсорское соглашение с Nike, на которое рассчитывала "Барселона", не принесет ожидаемого результата из-за ограничения зарплатного фонда. Поэтому каталонцы вынуждены искать другие источники дохода.

Одним из таких источников может стать продажа прав на использование VIP-мест на "Камп Ноу". По оценкам, эта сделка может принести клубу около 200 миллионов евро, что позволит решить финансовые проблемы.

"Барселона" имеет время до 18 или 19 января, чтобы зарегистрировать своих игроков.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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