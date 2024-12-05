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Известно, когда сыграют перенесенный из-за шторма Dana матч Валенсия - Реал

Испания
Обновлено

Матч перенесен на 2 января

Известно, когда сыграют перенесенный из-за шторма Dana матч Валенсия - Реал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Из-за сильного шторма Dana, который недавно прошелся по Испании, матч 12-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Реалом" был перенесен.

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Поединок состоится в четверг, 2 января, в 20:00 по центральноевропейскому времени.

Как пишет Relevo, оба клуба хотели бы его провести в феврале, но неудачные результаты "Реала" в Лиге чемпионов привели к тому, что мадридский клуб тогда, вероятно, будет играть матчи плей-офф для команд с 9 по 24 место.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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