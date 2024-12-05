  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона еще не определилась с будущим своего центрбека
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона еще не определилась с будущим своего центрбека

Испания

Клуб еще не начинал переговоры с Кристенсеном

Барселона еще не определилась с будущим своего центрбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" пока не связывалась со своим центральным защитником Андреасом Кристенсеном относительно нового контракта - его будущее в клубе остается неопределенным. Об этом сообщает Football-Espana.

Текущий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Сам Кристенсен полностью сосредоточен на восстановлении и не планирует менять команду.

Но нет никаких гарантий, что после окончания действующего контракта Андреас продолжит выступления за "Барселону".

Напомним, что 19 ноября Кристенсен перенес операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах.

Читайте такжеБарселоне нужно продать некоторые активы ради регистрации своих звезд

По теме
yellow-arrow
Барселоне нужно продать некоторые активы ради регистрации своих звезд
yellow-arrow
Шо, опять? СМИ сватают Мудрика в аренду в Барселону
yellow-arrow
Известно, когда сыграют перенесенный из-за шторма Dana матч Валенсия - Реал
Барселона Андреас Кристенсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости