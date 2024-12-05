Барселона еще не определилась с будущим своего центрбека

"Барселона" пока не связывалась со своим центральным защитником Андреасом Кристенсеном относительно нового контракта - его будущее в клубе остается неопределенным. Об этом сообщает Football-Espana.

Текущий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Сам Кристенсен полностью сосредоточен на восстановлении и не планирует менять команду.

Но нет никаких гарантий, что после окончания действующего контракта Андреас продолжит выступления за "Барселону".

Напомним, что 19 ноября Кристенсен перенес операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах.

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