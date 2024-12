Долгая дорога Рафиньи: ненужный в Бразилии, неоцененный во Франции, незаменимый в Барселоне

Только бразильцы знают, что такое варзеа.

У этого термина нет перевода, нет аналогов.

Просто когда ребята подрастают, то талантливых с улиц забирают в академии футбольные клубы, как Винисиуса, Роналдиньо, Роналдо.

Ну, а признанные неталантливыми — им куда?

Это для них придумали варзеа — турниры часто на земле и камнях; босиком или в нелепой обуви; без щитков, а часто и без формы — одна команда в футболках, другая голая до пояса.

Здесь не жалуются, а судьи лояльны к любым фолам, пока на трибунах рядом сидят уголовники, собирающие ставки, и скауты клубов, которые все же забредают, ведь иногда рассмотреть талант с первого раза непросто.

Вот где начинал Рафинья.

VÁRZEA É COISA SÉRIA!????



Olha o nível das instruções do professor! Já da para treinar uns times aí do Brasileirão, hein!



???? @varzeanatvoficial#ForadeCampo #LanceMais #LanceHumor pic.twitter.com/k8S4oNF2S3 — Lance! (@lancenet) February 24, 2024

Год играл, два, три, пока не отсеял даже любительский "Имбитубу", и тогда он сдался — позвонил родителям, что едет домой.

Жили они на окраине Порту-Алегри, в фавелле. Крошечная комната, где спали старшие, Раф с братом, их кот и пес.

Папа Рафиньи был музыкантом, играл самбу и очень полюбился самому Роналдиньо — так вот он в 7 лет оказался на руках у легенды. Ну, а мама перепробовала все — парикмахершей была, маникюр делала, в магазине торговала; по ночам подрабатывала в ресторанах официанткой и в отелях портье, чтобы заработать на вечерние курсы и получить образование. Она мечтала быть учительницей.

На слова Рафиньи, что он устал, мама заметила:

"Теперь тебе надо подыскать нормальную работу. Здесь рядом есть парикмахерские курсы..."

????| A very young Raphinha with the legend Ronaldinho.#FCB ???????? pic.twitter.com/hyk1yQOzU5 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 1, 2022

Ему этого хватило. Уже на утро Раф вышел на очередной матч и порвал там всех, а вечером его пригласили в "Аваи".

***

"Мне понравилось, как он играл. Было в нем что-то, не знаю. Но на него влияло, что он без школы", - вспоминает директор академии Диогу Фернандеш. "Как-то мы играли в чемпионате штата, и наш защитник Лукас второй раз сфолил на желтую, но арбитр ошибся и предупредил не его, а Рафинью. Знаете, что он сделал? Начал доказывать, что это фолил Лукас! Мы на скамейке сошли с ума: "Ты что городишь?!" А он кричал нам: "Но теперь я не смогу фолить при необходимости!"

Это все из варзеа — Рафинья привык, что партнеры каждый раз другие; не знал ощущения локтя.

Оно пришло постепенно.

Trials with Brazil's biggest clubs were unsuccessful, but an appearance at a São Paulo youth tournament impressed Deco enough for him to Rapha on as a client. pic.twitter.com/sjGgNDNPMw — COPA90 (@Copa90) December 5, 2024

Уже на Кубке Сан-Паулу в 2016-ом он был главной звездой молодежки "Аваи", тянул их к трофею, что первым из агентов заметил Деку. Чтобы договориться обо всем хватило разговора на трибунах:

"Я слышал, у вас финансовые проблемы, вам нужны деньги...".

Ну, конечно, "Аваи" всегда нужны деньги.

Рафинью они отпустили за 600 тысяч в "Виторию Гимарайнш", где у Деку были свои люди, так что в Бразилии среди взрослых он не сыграл ни разу.

"Он был звездой, провел блестящий турнир. Я не жалею, что так случилось — так мы здесь ведем бизнес", - говорит Фернандеш.

Сам Раф себя звездой не считает — говорит, на варзеа были ребята, игравшие в десять раз лучше.

Где они сейчас?

В основном на кладбищах. Проклятый наркотрафик.

This is Rio de Janeiro’s largest neighborhood Rocinha in Brazil. Though officially recognized as a neighborhood, the echoes of its favela heritage remain strong.



[???? betour_rj]pic.twitter.com/CNut2M8YHf — Massimo (@Rainmaker1973) December 4, 2024

***

На то, чтобы дорасти до уровня звезды Примейры у Рафиньи ушло еще 2,5 года.

В своем первом сезоне он лишь раз вышел на замену; во втором — забил 5 голов, в третьем — 4. И только дальше был прорыв — 18 голов во всех турнирах.

Португальский журналист Гонсалу Лопеш настаивает, что таких трудолюбивых бразильцев не найти:

"Может, вы не знаете, но мы здесь воспринимаем бразильцев как веселых ребят, которые любят тусоваться до утра. Так вот Рафинья другой. У него даже был личный тренер дома, который помогал поддерживать форму во время отпусков!"

Летом 2018-го Деку понял, что пора двигаться дальше.

Теперь уже "Спортинг" позвонил в "Гимарайнш" и спросил: "У вас финансовые проблемы, вам случайно не нужны деньги?"

Ну, конечно, нужны!

На "Жозе Алваладе" как раз собирали новую команду, поскольку старая во главе с Достом, Мартиншом и Карвалью разбежалась после нападения ультрас на клубную базу, которое заказал их же президент. Басу тогда голову разбили — ясно, он не вернулся.

За Рафинью же заплатили 4 млн евро, и в Лиссабоне он быстро сдружился с Бруну Фернандешем, ныне звездой "МЮ"; они были неразлучны.

"Он такой умный, чувак! Даже просто быть рядом и наблюдать за его поведением полезно. Бруну работает усерднее всех, и к его мнению всегда стоит прислушиваться. Это он мне посоветовал согласиться на "Ренн", хотя и сомневался, и где я теперь?"

Ага, на "Ренн"!

Всего год Рафинья поиграл на "Алваладе", а тогда бретонцы позвонили "Львам", чтобы спросить сакраментальное: "У вас проблемы, вам 21 млн евро не надо?"

Оказалось, что надо.

When Bruno Fernandes and Raphinha used to tear it up in Portugal ???? pic.twitter.com/OqBdQxdrGU — ESPN UK (@ESPNUK) September 6, 2024

Для владельцев "Ренна", семьи Пино, трата была несущественной. Их состояние достигает десятков миллиардов евро. Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen и еще куча люксовых брендов — это все они. Франсуа-Анри Пино завоевал даже Сальму Хайек, на которой женат с 2009 года.

Единственная отрасль, которая никак не дается семье — футбол.

***

Пример Рафиньи все иллюстрирует.

Для "Ренна" его купил тогдашний спортдир Оливье Летанг, который справедливо полагал, что бразилец быстро дорастет до 50-60 млн на рынке.

В команде как раз освободилось место, поскольку Исмаилу Сарра забрал "Уотфорд", плюс был "свой" человек в раздевалке — Ромен Сален знал Рафа по "Спортингу" и говорил на португальском. Он же помогал на переговорах.

И, если честно, Рафинья играл хорошо — 5+7 в середине дебютного сезона. Все испортили позорные решения сверху.

Сначала Макрон сдуру отменил чемпионат; Лига 1 до сих пор это не переварила, сократилась, уровень обвалился.

Во-вторых, семья Пино почему-то отставила Летанга и назначила на его место Флориана Мориса, а тот айда свозить в клуб "своих".

Это Морис настоял, что Рафинья не стоит выплаченных за него денег, и осенью 2020-го повесил на вингера ценник "20 млн евро".

Комедия! Меньше, чем "Ренн" сам заплатил "Спортингу"!

Потом окажется, что у Флориана были дружеские связи с агентом, который должен был привезти из Бельгии Жереми Доку, а Рафинья мешал. Тем временем тренер Жульен Стефан во всем с директором соглашался, чтобы и его не "ушли".

On se refait le derby le plus incroyable de l'histoire grâce à son scénario : c'était le 31 janvier 2020 #SRFCFCN



47' 0-1 Da Silva (CSC)

71' 1-1 Raphinha

80' 1-2 Simon

95' 2-2 Bourigeaud

98' 3-2 Raphinha pic.twitter.com/ncTPYKaOd9 — Le coin Rennais (@lecoinrennais) August 21, 2021

"Лидс" был в шоке, что это так дешево.

"Я помню, как Раф набрал меня, чтобы встретиться", - рассказывает Сален. "Он выглядел плохо. Спросил меня, знал ли я? Он как раз прочитал, что "Ренн" согласился продать его за 18 млн. Вот, говорит, так они меня оценивают..."

Клеман Гренье, тогда игравший за "Ренн", а сейчас эксперт на ТВ, тоже ничего не понимал: "Да никто не хотел, чтобы он уходил. Даже его конкурент Дель Кастильо, они прекрасно ладили. В последнем матче против "Реймса" Рафинья забил и отдал голевой пас, а еще чуть не забил в падении через себя. Тренер после игры сказал ему, что он может оставаться, но как-то неубедительно это все было".

С тех пор в Ренне при упоминании Рафиньи все обвиняют всех.

Ну, а Раф 5 октября 2020-го был в "Лидсе".

Ему уже сказали, что Марсело Бьелса — настоящий сумасшедший; тот-самый, кто вышел к толпе барра-бравас с боевыми гранатами в руках.

Нападающий слонялся по "Элланд Роуд" в поисках этого Локо, а потом кто-то ткнул его рукой в спину — это и был Бьелса.

Momentazo tras el Uruguay-Brasil. Marcelo Bielsa se acerca al banquillo brasileño y abraza a Raphinha, uno de sus tantos pupilos.



No olvidar que Marcelo fue quien impulsó la carrera de Raphinha en el Leeds. "Sin él, no estaría ni en la selección ni en el Barcelona" dijo hace… pic.twitter.com/nyGzn94UXS — Juez Central (@Juezcentral) July 7, 2024

***

Они тепло обнялись на Копа Америка летом 2024-го перед тем, как Уругвай с Бразилией устроили настоящее мясо.

"Если бы не Бьелса, я бы не был там, где я сейчас есть. У него я научился почти всему, что знаю о футболе самого высокого уровня", - говорит Раф.

Первые недели тренер только и делал, что останавливал из-за него занятия — то не туда побежал, то не в том темпе, то передача в неправильную зону.

Но что было дальше?

Спустя два года "Барселона" заплатила за него 58 млн евро — значит, Бьелса делал все правильно.

Говорили также, что каталонцы консультировались по поводу новичка у Роналдиньо, который с детства его знал — и тот наговорил много комплиментов. С ним Рафинья тоже памятно обнялся — весной 2024-го, перед тем, как победил "ПСЖ" на "Парк де Пренс".

Впрочем, главный эпизод Рафа в Каталонии был чуть позже.

Помните лето и переговоры "Барсы" с Нико Уильямсом? Легенда Кулес Тенте Санчес тогда выразил мнение всех:

"Если есть шанс, это надо сделать. Надо продать Рафинью, чтобы получить немного денег, а затем идти за Нико. Когда они оба на поле, я вижу только Уильямса".

Бразилец уже собирал вещи, когда Флик устроил голосование, кто должен стать капитаном, и Рафинья неожиданно для себя оказался 4-м — после тер Штегена, де Йонга и Араухо.

Получается, на самом деле его ценят?!

"Я перечитал все слухи о своем уходе, всю критику, и для меня сейчас это очень неожиданно. Я взволнован, никогда бы не подумал".

С этого начался психологический взлет, а игровой — с перевода в центр на позицию оттянутого нападающего, где Рафинья выглядит уже не тенью Нико Уильямса, но одним из претендентов на Золотой мяч-2025.

Еще несколько матчей, как с "Баварией" - и в фавориты выбьется. Сейчас у Рафа 16+10 в 21 матче за "Барселону" с лета.

Флик не нарадуется своему капитану: "Он всегда выкладывается на полную, начинает каждый прессинг, вкладывает всю душу в игру и всегда улыбается. Никогда у меня не было игрока, как Рафинья".

Конечно не было, Ганси. Таких делают на варзеа, а оттуда мало дорог ведут наверх.