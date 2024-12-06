Кубок короля. Чудо-камбэки Атлетико и Осасуны, Алавес проиграл селу

Большинство матчей 2-го раунда Кубка короля прошли позавчера, когда выбыл "Эспаньол", и вчера, когда драматично в серии пенальти турнир покинула "Жирона".

Сегодня шансы повторить тот же подвиг имел "Атлетико", но вовремя спохватился и после 80-й минуты забил трижды в ворота "Касереньо", знаменитого тем, что год назад выбил из Кубка ту же "Жирону". Рикошет помог "Матрасникам", причем Диего Симеоне его не дождался и схлопотал красную раньше.

В том же стиле прошел и выезд "Осасуны" в Африку - те же три гола в конце, только в "Атлетико" решал Хулиан Альварес, а Памплоне подсобил выход Анте Будимира.

"Хетафе" препаскудно сыграл в побитой стихией Валенсии, но потом оказалось, что хозяева вообще не умеют бить пенальти - это синих и выручило.

Только "Севилья" провела свой матч Кубка спокойно - и победила, и основе дала отдохнуть.

Ну, и в уже ночью в солнечной Мурсии громко опозорился "Алавес". Даже имея 15 минут в меньшинстве, баски не одолели команду из поселка, где по переписи в 2021 году проживало чуть более 1300 человек. Вместо этого они довели дело до серии пенальти, где эти "селяне" пробили безошибочно, а вот "Алавес" подвели Реббаш и Бенавидес. Не, ребята, с такой игрой вам в Примере не удержаться, это факт. А "Депортиву Минеру" поздравляем от души - это теперь главная победа в ее истории.

2-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"

"Касереньо" (IV дивизион) - “Атлетико" - 1:3

Голы: Меренсио, 30 - Ленгле, 83, де Пауль, 90+2, Альварес, 90+6

2-й раунд Кубка короля. Ориуэла. "Мунисипаль Лос Аркос"

"Ориуэла" (IV) - “Хетафе” - 0:0 (по пенальти 0:3)

2-й раунд Кубка короля. Сеута. "Альфонсо Мурубе"

"Сеута" (III) - “Осасуна" - 2:3

Голы: Редру, 41, Джамелли, 69 - Будимир, 84, Рауль Гарсия, 87, Редру, 90+3 (автогол)

2-й раунд Кубка короля. Понферрадина. "Эль Торалин"

"Понферрадина" (III) - “Кастельон” (ІІ) - 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Алекс Коста, 90+1 - Флакус Босиль, 45+1

2-й раунд Кубка короля. Баракальдо. "Нуэво Ласесарре"

"Баракальдо" (III) - “Расинг Ферроль" (II) - 1:2

Голы: Бильбао, 19 - Бебе, 26, Начо Санчес, 86

2-й раунд Кубка короля. Марбелья. "Антонио Лоренсо Куэвас"

"Марбелья" (III) - “Бургос” (ІІ) - 1:0

Гол: Хорхе Альварес, 90+3

2-й раунд Кубка короля. Андорра-ла-Велья. "Эстади Насьональ"

"Андорра" (III) - “Картахена” (ІІ) - 0:1

Гол: Ортуньо, 29

2-й раунд Кубка короля. Олот. "Мунисипаль д`Олот”

“Олот” (IV) - “Севилья” - 1:3

Голы: Айала, 90+1 - Монтьель, 25 (с пенальти), Хуанлу, 48, Иэначо, 73

2-й раунд Кубка короля. Эль Льяно дель Бель. "Анхель Кельдран"

"Депортива Минера" (IV) - “Алавес" - 2:2 (по пенальти 4:2)

Голы: Мас, 33, Бараджи, 105+2 - Кике, 60, 108 (с пенальти)

2-й раунд Кубка короля. Куэнка. "Ла Фуэнсанта"

"Конкуэнсе" (IV) - “Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Браис Мендес, 92