Клубное ТВ Реала: В первом тайме с Атлетиком было три спорных момента и ни один не в пользу Реала. Это возмутительно

В 1-м тайме судья Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной басков и не изменил решение после пересмотра ВАР. Также рефери не назначил 11-метровый удар после падения Килиана Мбаппе, которого задерживал Андони Горосабель, а из-за офсайда был отменен гол француза.

"Подобное было только однажды – с Эрнандесом Эрнандесом во время дерби на “Метрополитано”. Было два очень четких пенальти. По правилам такие голы нельзя отменять, потому что был двойной рикошет. В первом тайме было три спорных момента и ни один из них не в пользу "Реала". Пенальти на Мбаппе и Родриго, а также офсайд, которого не было из-за рикошета. Это непонятно, в других матчах такие голы засчитывают".

"Подозрительно, что [судья] не свистнул ни в одном из трех случаев. [Пенальти] могут быть более или менее очевидными. Но судьи знают, что нужно делать, и вот результат. Это возмутительно. Каждый раз, когда судья обращается к ВАР и не меняет своего решения, это происходит против "Реала", – сообщалось в репортаже клубного телевидения.

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