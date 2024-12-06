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Клубное ТВ Реала: В первом тайме с Атлетиком было три спорных момента и ни один не в пользу Реала. Это возмутительно

Испания
Обновлено

В королевском клубе раскритиковали судейство в матче против львов

Клубное ТВ Реала: В первом тайме с Атлетиком было три спорных момента и ни один не в пользу Реала. Это возмутительно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates

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В 1-м тайме судья Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной басков и не изменил решение после пересмотра ВАР. Также рефери не назначил 11-метровый удар после падения Килиана Мбаппе, которого задерживал Андони Горосабель, а из-за офсайда был отменен гол француза.

"Подобное было только однажды – с Эрнандесом Эрнандесом во время дерби на “Метрополитано”. Было два очень четких пенальти. По правилам такие голы нельзя отменять, потому что был двойной рикошет. В первом тайме было три спорных момента и ни один из них не в пользу "Реала". Пенальти на Мбаппе и Родриго, а также офсайд, которого не было из-за рикошета. Это непонятно, в других матчах такие голы засчитывают".

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"Подозрительно, что [судья] не свистнул ни в одном из трех случаев. [Пенальти] могут быть более или менее очевидными. Но судьи знают, что нужно делать, и вот результат. Это возмутительно. Каждый раз, когда судья обращается к ВАР и не меняет своего решения, это происходит против "Реала", – сообщалось в репортаже клубного телевидения.

"Сливочные" упустили возможность сократить отставание от "Барселоны" до 1 балла.

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Море23 (Одесса)
06.12.2024 в 07:54
Перес забыл денюжку заплатить
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
06.12.2024 в 07:54
Перес забыл денюжку заплатить
Ответить
0
0

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