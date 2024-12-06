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Чуть не вылетели от команды из четвертого дивизиона. Касереньо - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

Испания

Поигрались с огнем

Чуть не вылетели от команды из четвертого дивизиона. Касереньо - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча

EFE

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" с трудом прошел "Касереньо" в 1/32 финала Кубка Испании.

До 83-й минуты матрасники уступали со счетом 0:1, но до конца встречи забили 3 гола (два из них - в компенсированное время).

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2-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"

"Касереньо" (IV дивизион) - “Атлетико" - 1:3

Голы: Меренсио, 30 - Ленгле, 83, де Пауль, 90+2, Альварес, 90+6

Удаление: Санчо, 85

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Атлетико (Мадрид) Касереньо (Касерес)
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