Испания
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Чуть не вылетели от команды из четвертого дивизиона. Касереньо - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча
Поигрались с огнем
EFE
"Атлетико" с трудом прошел "Касереньо" в 1/32 финала Кубка Испании.
До 83-й минуты матрасники уступали со счетом 0:1, но до конца встречи забили 3 гола (два из них - в компенсированное время).
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2-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Филипе"
"Касереньо" (IV дивизион) - “Атлетико" - 1:3
Голы: Меренсио, 30 - Ленгле, 83, де Пауль, 90+2, Альварес, 90+6
Удаление: Санчо, 85
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