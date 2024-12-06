Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Позорный вылет клуба Ла Лиги. Депортиво Минера – Алавес – 2:2 (4:2 по пен). Видео голов и обзор матча
Сенсация в Кубке Короля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Алавес" вылетел от представителя четвертого дивизиона Испании "Депортиво Минеры" в 1/32 финала национального Кубка.
В послематчевой серии пенальти "славных" подвели Абде Реббаш и Карлос Бенавидес.
2-й раунд Кубка короля. Эль Льяно дель Бель. "Анхель Кельдран"
"Депортива Минера" (IV) - “Алавес" - 2:2 (по пенальти 4:2)
Голы: Мас, 33, Бараджи, 105+2 - Кике, 60, 108 (с пенальти)
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победы Забарного и Шахтера, а также жеребьевка Клубного чемпионата мира. Главные новости за 5 декабря
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны оценки Забарного в матче против Тоттенхэма
- Провал Мбаппе, праздник басков. Атлетик — Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000