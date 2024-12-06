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Позорный вылет клуба Ла Лиги. Депортиво Минера – Алавес – 2:2 (4:2 по пен). Видео голов и обзор матча

Испания

Сенсация в Кубке Короля

Позорный вылет клуба Ла Лиги. Депортиво Минера – Алавес – 2:2 (4:2 по пен). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Алавес" вылетел от представителя четвертого дивизиона Испании "Депортиво Минеры" в 1/32 финала национального Кубка.

В послематчевой серии пенальти "славных" подвели Абде Реббаш и Карлос Бенавидес.

2-й раунд Кубка короля. Эль Льяно дель Бель. "Анхель Кельдран"

"Депортива Минера" (IV) - “Алавес" - 2:2 (по пенальти 4:2)

Голы: Мас, 33, Бараджи, 105+2 - Кике, 60, 108 (с пенальти)

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