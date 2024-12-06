"Очень сильно скучаю по всем вам". Месси обратился к болельщикам Барселоны

Бывший нападающий и капитан "Барселоны", а ныне игрок "Интер Майами" Лионель Месси сделал обращение к болельщикам каталонского клуба.

"Мое сообщение фанатам "Барсы"? Я очень сильно скучаю по всем вам. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Надеюсь, вы гордитесь тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире.

Ни один футболист никогда не может согласиться быть вторым, если носит футболку "Барселоны". Это значит быть частью самого большого клуба в мире. Даже если вы не победите, по крайней мере, вы должны бороться за титул до самого конца", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.