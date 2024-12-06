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"Очень сильно скучаю по всем вам". Месси обратился к болельщикам Барселоны
Какой-то намек?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий и капитан "Барселоны", а ныне игрок "Интер Майами" Лионель Месси сделал обращение к болельщикам каталонского клуба.
"Мое сообщение фанатам "Барсы"? Я очень сильно скучаю по всем вам. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Надеюсь, вы гордитесь тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире.
Ни один футболист никогда не может согласиться быть вторым, если носит футболку "Барселоны". Это значит быть частью самого большого клуба в мире. Даже если вы не победите, по крайней мере, вы должны бороться за титул до самого конца", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Напомним, Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 годы (с 2003 - в основной команде). С "блауграной" Лионель завоевал 35 трофеев и стал лучшим бомбардиром в ее истории.
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