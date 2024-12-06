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Звездный вингер Реала уже вернулся к тренировкам с командой
Также с командой тренировался Давид Алаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты мадридского "Реала" явно будут довольны той новостью, что Винисиус Жуниор и Давид Алаба уже вернулись к полноценным тренировкам вместе с командой.
Как сообщил журналист Марио Кортегана из издания The Athletic, оба игрока уже работали вместе с командой во время одной из последних тренировок. 23-летний бразильский вингер опередил график восстановления после того, как получил повреждение подколенного сухожилия.
Ожидается, что Винисиус может вернуться на поле в ближайшее время, подготовившись к игре против "Аталанты" в Лиге чемпионов, которая состоится 10-го декабря, или "Райо Вальекано" в Ла Лиге, запланированной на 14-е число того же месяца.
Alaba has started the training with the group!!! ????— Mario Cortegana (@MarioCortegana) December 6, 2024
(And Vinicius https://t.co/tHcm9lAxpM)@TheAthleticFC https://t.co/m3RBJzXcHi pic.twitter.com/pz6df0cERZ
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Напомним, что из-за травмы Винисиус пропустил игру против "Ливерпуля" (2:0) в Лиге чемпионов и два последних матча в чемпионате Испании.
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