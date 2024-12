Звездный вингер Реала уже вернулся к тренировкам с командой

Фанаты мадридского "Реала" явно будут довольны той новостью, что Винисиус Жуниор и Давид Алаба уже вернулись к полноценным тренировкам вместе с командой.

Как сообщил журналист Марио Кортегана из издания The Athletic, оба игрока уже работали вместе с командой во время одной из последних тренировок. 23-летний бразильский вингер опередил график восстановления после того, как получил повреждение подколенного сухожилия.

Ожидается, что Винисиус может вернуться на поле в ближайшее время, подготовившись к игре против "Аталанты" в Лиге чемпионов, которая состоится 10-го декабря, или "Райо Вальекано" в Ла Лиге, запланированной на 14-е число того же месяца.

Alaba has started the training with the group!!! ????



