Звездный вингер Реала уже вернулся к тренировкам с командой

Фанаты мадридского "Реала" явно будут довольны той новостью, что Винисиус Жуниор и Давид Алаба уже вернулись к полноценным тренировкам вместе с командой.

Как сообщил журналист Марио Кортегана из издания The Athletic, оба игрока уже работали вместе с командой во время одной из последних тренировок. 23-летний бразильский вингер опередил график восстановления после того, как получил повреждение подколенного сухожилия.

Ожидается, что Винисиус может вернуться на поле в ближайшее время, подготовившись к игре против "Аталанты" в Лиге чемпионов, которая состоится 10-го декабря, или "Райо Вальекано" в Ла Лиге, запланированной на 14-е число того же месяца.

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Напомним, что из-за травмы Винисиус пропустил игру против "Ливерпуля" (2:0) в Лиге чемпионов и два последних матча в чемпионате Испании.