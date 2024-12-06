Анчелотти назвал сроки восстановления двух травмированных игроков Реала

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, когда вернутся в строй вингер Винисиус Жуниор и защитник Давид Алаба.

"Винисиус вернётся к матчу с "Аталантой" (пройдёт 10 декабря - прим.). Давиду Алабе нужен еще месяц. Он вернется в следующем году, в январе", - сказал специалист на пресс-конференции.