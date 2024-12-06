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Анчелотти назвал сроки восстановления двух травмированных игроков Реала

Испания

Один - на следующей неделе, другой - в следующем месяце

Анчелотти назвал сроки восстановления двух травмированных игроков Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, когда вернутся в строй вингер Винисиус Жуниор и защитник Давид Алаба.

"Винисиус вернётся к матчу с "Аталантой" (пройдёт 10 декабря - прим.).

Давиду Алабе нужен еще месяц. Он вернется в следующем году, в январе", - сказал специалист на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Винисиус и Алаба уже приступили к тренировкам с командой.

Завтра, 7 декабря, "Реал" сыграет на выезде с "Жироной" в 16-м туре чемпионата Испании.

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Давид Алаба Реал (Мадрид) травма Винисиус Жуниор
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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