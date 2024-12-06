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Анчелотти назвал сроки восстановления двух травмированных игроков Реала
Один - на следующей неделе, другой - в следующем месяце
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, когда вернутся в строй вингер Винисиус Жуниор и защитник Давид Алаба.
"Винисиус вернётся к матчу с "Аталантой" (пройдёт 10 декабря - прим.).
Давиду Алабе нужен еще месяц. Он вернется в следующем году, в январе", - сказал специалист на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что
Завтра, 7 декабря, "Реал" сыграет на выезде с "Жироной" в 16-м туре чемпионата Испании.
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