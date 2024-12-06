Экс-игрок Реала: Сейчас нам нужен Анчелотти, который разозлится и пошлет кого-то на хр*н

"Реал" в этом сезоне имеет серьезные проблемы с результатами и игрой как на внутренней, так и на евроарене. Легенда "сливочных" Предраг Миятович попросил Анчелотти быть жестче в раздевалке.

"У меня такое ощущение, что он хочет угодить всем и некоторым молодым игрокам, которые заслуживают шанса, когда он решает, а не когда они этого требуют. Я думаю, что конфликт или гнев могут пойти на пользу команде, понимаете, что я имею в виду...Анчелотти - пацифист, каким мы все его знаем, но сейчас нам нужен Анчелотти, который разозлится, и пошлет кого-то на хр*н... Я не буду этого говорить, чтобы увидеть реакцию команды. Еще год назад все работало, но сейчас злость, конфликт может дать ему что-то другое, потому что Мадриду нужно что-то другое", - говорит Миятович. Также экс-игрок "Реала" подчеркнул, что игроки сейчас выглядят очень слабыми ментально.

"Я вижу более психологически уязвимую команду. Главная проблема этого сезона - это как раз самая большая добродетель прошлого года, эта ментальная сила, которую имела команда. Они имеют много футбольных качеств, но они достаточно хрупкие психологически каждый раз, когда пропускают гол, чего не происходило в предыдущие годы, когда были возвращения. Это больше ментальная проблема, чем футбольная. Эта команда менее голодная, потому что они выиграли все, что могли выиграть. Весь этот контекст означает, что им стало комфортно, а комфорт в футболе - это главная проблема, которая тебя убивает. Они не живут той атмосферой, как тогда, когда было немного больше голода", - цитирует бывшего футболиста Mundo Deportivo.