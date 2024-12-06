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Витор Роке: Если я забью гол в ворота Барселоны, то не буду его праздновать
Игрок с уважением относится к своему клубу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Витор Роке в январе 2024 года присоединился к "Барселоне". Бразилец вторую часть прошлой кампании в основном провел на скамейке запасных, однако в этом сезоне его арендовал "Бетис", где нападающий получает игровую практику. В эти выходные андалузский клуб будет встречаться с "сине-гранатовыми" и Витор Роке отметил, что с нетерпением ждет встречи с каталонцами.
"Если я забью гол в ворота "Барсы", то не буду его праздновать. Понемногу я адаптируюсь [в "Бетисе"], благодаря настойчивости и упорному труду все получается, и теперь я хочу забивать голы, чтобы помочь команде", - цитирует бразильца Mundo Deportivo.
Добавим, что в этом сезоне Витор Роке провел 18 матчей и отметился 5 голами. Поединок между "Бетисом" и "Барселоной" состоится 7 декабря в 17:15 по киевскому времени.
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