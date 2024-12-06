  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Витор Роке: Если я забью гол в ворота Барселоны, то не буду его праздновать
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витор Роке: Если я забью гол в ворота Барселоны, то не буду его праздновать

Испания

Игрок с уважением относится к своему клубу

Витор Роке: Если я забью гол в ворота Барселоны, то не буду его праздновать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Витор Роке в январе 2024 года присоединился к "Барселоне". Бразилец вторую часть прошлой кампании в основном провел на скамейке запасных, однако в этом сезоне его арендовал "Бетис", где нападающий получает игровую практику. В эти выходные андалузский клуб будет встречаться с "сине-гранатовыми" и Витор Роке отметил, что с нетерпением ждет встречи с каталонцами.

"Если я забью гол в ворота "Барсы", то не буду его праздновать. Понемногу я адаптируюсь [в "Бетисе"], благодаря настойчивости и упорному труду все получается, и теперь я хочу забивать голы, чтобы помочь команде", - цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Витор Роке провел 18 матчей и отметился 5 голами. Поединок между "Бетисом" и "Барселоной" состоится 7 декабря в 17:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
После семи месяцев отсутствия из-за травмы, пятикратный победитель Лиги чемпионов сыграет против Барселоны
yellow-arrow
Анчелотти: Приходится смириться с критикой
yellow-arrow
Легенда Реала о Мбаппе: Было бы неплохо, если бы он остался на скамейке запасных на одну игру
Барселона Бетис (Севилья) Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportiv
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости