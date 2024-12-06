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Легенда Реала о Мбаппе: Было бы неплохо, если бы он остался на скамейке запасных на одну игру
Не факт, что такое решение еще больше не надломит француза
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе находится под острой критикой за все время своего пребывания в Мадриде. Экс-игрок "сливочных" Предраг Миятович заявил, что французу придется подстраиваться под команду, а не "Реалу" под него.
"Он очень напряженный и тревожный игрок, который хочет сделать важные вещи, чтобы доказать, что он суперзвезда. Ему нужно успокоиться, и было бы неплохо, если бы он остался на скамейке запасных на одну игру и посмотрел, какая атмосфера там царит. Он должен привыкнуть к требованиям "Реала", а не команда должна подстраиваться под него"", - цитирует Миятовича Mundo Deportivo.
Отметим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 20 матчей, где отметился 10 голами и 2 ассистами.
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