После семи месяцев отсутствия из-за травмы, пятикратный победитель Лиги чемпионов сыграет против Барселоны

В мае этого года Иско получил травму малоберцовой кости в поединке против "Лас-Пальмаса", в результате которой игрок "Бетиса" на долгое время оказался в лазарете. Мануэль Пеллегрини перед матчем с "Барселоной" заявил, что 32-летний полузащитник восстановился от повреждения и появится на поле в субботней игре.

"Иско готов сыграть несколько минут, и именно поэтому его вызвали. Хотя мы должны быть осторожными, поскольку он не играл в течение длительного времени. На матч с "Барселоной" выйдет тот же состав, что и в Кубке Испании против "Сан-Андреу", за исключением Иско", - цитирует слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Отметим, что матч между "Бетисом" и "сине-гранатовыми" состоится 7 декабря в 17:15 на стадионе "Бенито Вильямарин".