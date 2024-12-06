  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. После семи месяцев отсутствия из-за травмы, пятикратный победитель Лиги чемпионов сыграет против Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После семи месяцев отсутствия из-за травмы, пятикратный победитель Лиги чемпионов сыграет против Барселоны

Испания

Это приятная новость для зелено-белых

После семи месяцев отсутствия из-за травмы, пятикратный победитель Лиги чемпионов сыграет против Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В мае этого года Иско получил травму малоберцовой кости в поединке против "Лас-Пальмаса", в результате которой игрок "Бетиса" на долгое время оказался в лазарете. Мануэль Пеллегрини перед матчем с "Барселоной" заявил, что 32-летний полузащитник восстановился от повреждения и появится на поле в субботней игре.

"Иско готов сыграть несколько минут, и именно поэтому его вызвали. Хотя мы должны быть осторожными, поскольку он не играл в течение длительного времени. На матч с "Барселоной" выйдет тот же состав, что и в Кубке Испании против "Сан-Андреу", за исключением Иско", - цитирует слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Отметим, что матч между "Бетисом" и "сине-гранатовыми" состоится 7 декабря в 17:15 на стадионе "Бенито Вильямарин".

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм попрощается со своим испанским крайним защитником в январе
yellow-arrow
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть против Реала и Ливерпуля
yellow-arrow
Бетис — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Барселона Иско Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости