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Анчелотти: Приходится смириться с критикой
Карло отреагировал на критику
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о критике в свой адрес.
"Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает своей лучшей версии. В футболе ответственность за все несет тренер.
Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику. Иногда критика - это топливо, чтобы попытаться достичь большего", - сказал Карло.
Добавим, что сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Карло за пятнадцать матчей получили 33 очка.
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