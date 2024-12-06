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Анчелотти: Приходится смириться с критикой

Испания

Карло отреагировал на критику

Анчелотти: Приходится смириться с критикой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о критике в свой адрес.

"Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает своей лучшей версии. В футболе ответственность за все несет тренер.

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику. Иногда критика - это топливо, чтобы попытаться достичь большего", - сказал Карло.

Добавим, что сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Карло за пятнадцать матчей получили 33 очка.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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