Анчелотти: Приходится смириться с критикой

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о критике в свой адрес.

"Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает своей лучшей версии. В футболе ответственность за все несет тренер.

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику. Иногда критика - это топливо, чтобы попытаться достичь большего", - сказал Карло.