Скандал вокруг Барселоны: сумма взяток Негрейри выросла до 8,4 млн евро

Сумма взяток, которые бывший вице-президент Комитета арбитров (CTA) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от каталонского клуба, выросла до 8,4 млн евро.

Изначально сумма выплат оценивалась примерно в 7,5 млн евро, однако дальнейшие расследования выявили дополнительные платежи, осуществленные "Барселоной" компаниям, связанным с Негрейрой. Эти средства перечислялись в течение 17 лет, начиная с 2001 года.

"Барселона" категорически отвергает обвинения в коррупции. Президент клуба Жоан Лапорта утверждает, что выплаты осуществлялись за консультации по вопросам судейства. Однако, следователи обнаружили, что назначение части суммы в 3,2 млн евро так и не было подтверждено документально.

Расследование этого скандала длится уже 18 месяцев и, вероятно, затянется еще на длительное время.