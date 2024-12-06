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Скандал вокруг Барселоны: сумма взяток Негрейри выросла до 8,4 млн евро

Испания

Изначально сумма выплат оценивалась примерно в 7,5 млн евро

Скандал вокруг Барселоны: сумма взяток Негрейри выросла до 8,4 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Сумма взяток, которые бывший вице-президент Комитета арбитров (CTA) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от каталонского клуба, выросла до 8,4 млн евро.

Изначально сумма выплат оценивалась примерно в 7,5 млн евро, однако дальнейшие расследования выявили дополнительные платежи, осуществленные "Барселоной" компаниям, связанным с Негрейрой. Эти средства перечислялись в течение 17 лет, начиная с 2001 года.

"Барселона" категорически отвергает обвинения в коррупции. Президент клуба Жоан Лапорта утверждает, что выплаты осуществлялись за консультации по вопросам судейства. Однако, следователи обнаружили, что назначение части суммы в 3,2 млн евро так и не было подтверждено документально.

Расследование этого скандала длится уже 18 месяцев и, вероятно, затянется еще на длительное время.

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Жоан Лапорта Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 18:00
ФК "Барселона" анонсував унікальну ініціативу, яка зобов'язує фанатів заповідати свою спадщину на утримання клубу. Для "Барселони" це єдиний крок у напрямку збереження існування збанкрутілого клубу."Це легкий і приємний для нас процес", - наголошують у "Барселоні".Як це працює: Процес оформлення "Заповіту солідарності" обіцяє бути максимально простим. "Барселона" співпрацює з юридичною фірмою Del Romero Abogados, яка забезпечить юридичний супровід та виконання всіх необхідних угод з спадкоємцями. Кожен вболівальник "Барселони" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ весь свій спадок в грошових коштах, нерухомості та часток в бізесі при житті переписати на клуб "Барселона", що повинно допомогти збанкрутілому клубу вижити. Коли фанат перепише свій спадок на клуб "Барселона", то він буде мати право на 3-х відсоткову знижку на купівлю квитків та абонементів на матчі свого клубу !
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 18:00
ФК "Барселона" анонсував унікальну ініціативу, яка зобов'язує фанатів заповідати свою спадщину на утримання клубу. Для "Барселони" це єдиний крок у напрямку збереження існування збанкрутілого клубу."Це легкий і приємний для нас процес", - наголошують у "Барселоні".Як це працює: Процес оформлення "Заповіту солідарності" обіцяє бути максимально простим. "Барселона" співпрацює з юридичною фірмою Del Romero Abogados, яка забезпечить юридичний супровід та виконання всіх необхідних угод з спадкоємцями. Кожен вболівальник "Барселони" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ весь свій спадок в грошових коштах, нерухомості та часток в бізесі при житті переписати на клуб "Барселона", що повинно допомогти збанкрутілому клубу вижити. Коли фанат перепише свій спадок на клуб "Барселона", то він буде мати право на 3-х відсоткову знижку на купівлю квитків та абонементів на матчі свого клубу !
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 18:02
Барсел0х - тебе викинули з барсодрочерів, бо з тебе пархатий, кроми аналізів ( і то не свіжих ! ) - нічого взяти -- тому ти не фан СТАРОЇ ША.ЛАВИ !
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Bаrcelinius
06.12.2024 в 17:45
Слушайте, клоуны пидридские, ну это уже даже не смешно. Как только вы проигрываете и судьи вам не помогают, так вы сразу же вытягиваете из ширинки своего вялого Негрейру и с угрозой машете им перед Барсой. Кого теперь нам на лавку садить в игре с Бетисом? Ямаля месяц придержали, дали вам возможность приблизиться к Барсе и даже обойти её. Мало? А вы не прих.уели часом, уе@аны пидридские? Таки приху.ели. В таком случае идите вы нах.уй, больше на ваш шантаж не поведёмся. Чмошники вонючие. Помойка сраная. Клуб шантажистов, сатанистов и пи@ерастов. Тьфу нах..
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Просто Квашин (Харків)
06.12.2024 в 17:54
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oda1979 (Запорожье)
06.12.2024 в 16:58
У шлемазлов Лапорты реально подгорает..
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