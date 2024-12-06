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Скандал вокруг Барселоны: сумма взяток Негрейри выросла до 8,4 млн евро
Изначально сумма выплат оценивалась примерно в 7,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Сумма взяток, которые бывший вице-президент Комитета арбитров (CTA) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от каталонского клуба, выросла до 8,4 млн евро.
Изначально сумма выплат оценивалась примерно в 7,5 млн евро, однако дальнейшие расследования выявили дополнительные платежи, осуществленные "Барселоной" компаниям, связанным с Негрейрой. Эти средства перечислялись в течение 17 лет, начиная с 2001 года.
"Барселона" категорически отвергает обвинения в коррупции. Президент клуба Жоан Лапорта утверждает, что выплаты осуществлялись за консультации по вопросам судейства. Однако, следователи обнаружили, что назначение части суммы в 3,2 млн евро так и не было подтверждено документально.
Расследование этого скандала длится уже 18 месяцев и, вероятно, затянется еще на длительное время.
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