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Бетис — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Каталонцы едут на приятный для себя стадион
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Барселона" в 16-м туре Ла Лиги приедет в гости к "Бетису", который за последние две недели проиграл "Валенсии", "Младе Болеслав" и "Реалу Сосьедад".
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Травмы съедают команду Мануэля Пеллегрини, а длинной лавки нет — вот и кризис. Играть некому, местами в старте выходят совсем дети — и их качество далеко от воспитанников Ла Масии, которые в том же возрасте доминируют в Испании.
Да, "Барса" фаворит. У нее и состав ярче, и форма, и она не проигрывает на "Бенито Вильямарин" в Ла Лиге с 2008 года — это одно из мест, где ей играть комфортно.
Чтобы огорчить фаворита, "Бетису" надо прыгнуть выше головы, причем делать это предстоит бывшим "Кулес" - Бельерину, Бартре, Абде, Витору Роке.
Смогут ли они отомстить клубу за неверие в себя — увидим в субботу, 7 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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