Бетис — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в 16-м туре Ла Лиги приедет в гости к "Бетису", который за последние две недели проиграл "Валенсии", "Младе Болеслав" и "Реалу Сосьедад".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Травмы съедают команду Мануэля Пеллегрини, а длинной лавки нет — вот и кризис. Играть некому, местами в старте выходят совсем дети — и их качество далеко от воспитанников Ла Масии, которые в том же возрасте доминируют в Испании.

Да, "Барса" фаворит. У нее и состав ярче, и форма, и она не проигрывает на "Бенито Вильямарин" в Ла Лиге с 2008 года — это одно из мест, где ей играть комфортно.

Чтобы огорчить фаворита, "Бетису" надо прыгнуть выше головы, причем делать это предстоит бывшим "Кулес" - Бельерину, Бартре, Абде, Витору Роке.

Смогут ли они отомстить клубу за неверие в себя — увидим в субботу , 7 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>